Descontinuado
Doble
Premium
Batería recargable
Pantalla del temporizador
Extraiga más leche en menos tiempo* con una almohadilla que estimula el pecho para extraer leche tal como lo haría el bebé. Se ajusta sin problemas del modo de estimulación al modo de extracción, y aplica la cantidad correcta de estimulación y succión en el pezón para obtener el máximo flujo de leche. Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo para el reflejo de eyección de leche [MER])*.
Talla única. Ya que todas tenemos diferentes formas y tamaños, la almohadilla de silicona se flexiona suavemente y se adapta para ajustarse a su pezón. Se adapta al 99,98 % de los tamaños de pezones* (hasta 30 mm).
Siéntase relajada durante la extracción gracias a un diseño que le permite sentarse erguida en lugar de tener que inclinarse hacia delante. No es necesario inclinarse hacia delante, la posición de extracción cómoda está clínicamente comprobada*. Según los resultados del estudio clínico del producto con 20 participantes (2019); el 90 % de las participantes considera que la posición de extracción es cómoda (eléctrica simple); el 95 % de las participantes considera la posición de extracción cómoda (eléctrica doble).
4.8
de 5
38
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
Afcaa
01/11/2021
España
Comprador verificado
Sencillamente magnifico
Por fin he conseguido un sacaleches que no torture…q no me duela la postura,y que sea verdaderamente eficaz. Creo que la tranquilidad que siento al saber que no es una tortura hace que todo haya ido muchisimo mejor,y me permita sacar una buena cantidad en un tiempo muy reducido,lo cual es genial para aprovechar el tiempo con los peques
Ventajas
Indoloro
Contras
El vaso contenedor podia ser mas grande
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Extractor de leche SCF396/11 Extractor de leche eléctrico
Sí, recomiendo este producto
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Cristy90
31/05/2021
España
Parte de la promoción
Succión
Me gusta este sacaleches por su modo de succión puedes estar tumbada o sentada te lo saca con facilidad y tiene unas almohadillas para acoplar el pezon ahí y fingir la boca del bebé succionado no duele es bastante suave y es sencillo de utilizar. Además funciona con batería no es falta tenerlo en carga mientras lo usas.. tiene un Diego bonito y elegante a la vez que discreto, su peso es bastante ligero
Ventajas
Succión
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Krisstina75
24/05/2021
España
Parte de la promoción
Genial!
Me encanta, había probado el manual y uno eléctrico de hace 10 años, mucho mejor este, más cómodo, más rápido más suave. Lo recomiendo 100%!!
Ventajas
Suave y eficaz!
Contras
A l hora de limpiar!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Extractor de leche SCF396/11 Extractor de leche eléctrico
Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023.
Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo de activación del reflejo de eyección de la leche, MER) de un ensayo clínico realizado a 20 participantes (Países Bajos, 2019) en comparación con los resultados de tiempo de activación de MER de un estudio de viabilidad realizado a 9 participantes (Países Bajos, 2018) con modelos anteriores de extractores Philips
1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participantes, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 participantes caucásicos, EE. UU.); (3)Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participantes, Australia).
Basado en los resultados de un cuestionario sobre un cojín 1k referente a un ensayo clínico realizado a 20 participantes (Países Bajos, 2019)
Extractor de leche libre de BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011