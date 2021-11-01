He tenido la oportunidad de probar el producto por un programa de testeo, así que realmente no he podido escoger el modelo. Es un sacaleches eléctrico, con el motor a parte "cosa que me a gustado mucho", por lo que no sólo te ahorras el tener que bombear a mano, y va unido por un tubito, asi que tampoco has de soportar el peso del motor. Tiene entrada micro usb, viene con su enchufe para cargarlo. Cuando le queda un punto "tiene 3 puntos que indican la bateria" lo pongo a cargar por la noche y en la mañana está listo, realmente no se las horas que tarda. Y su duración depende mucho del uso que le des, hay días que lo uso 1 o 2 veces y otros más xq demanda menos. Y vengo cargandolo una vez x semana aproximadamente. El motor es algo grande, pero sin ser excesivo y muy ligero para su tamaño. Es bastante silencioso y tiene dígitos iluminados en blanco muy tenue que no molesta en la noche que indican el tiempo de batería mediante 3 niveles, el tiempo de uso y el programa estimulación o extracción. Tiene 8 niveles de estimulación y 16 de succión. Cuando pasas de uno a otro, inicia desde un nivel medio y paulatinamente hasta alcanzar tu nivel habitual. A los segundos de alcanzar el nivel deseado, empieza a indicar el tiempo de extracción, por lo que se hace cómodo llevar la cuenta sin tener que estar pendientes de un reloj a parte. La copa/embudo es muy diferente a las que había visto anteriormente "planas y pegadas al embudo", da la sensación de acolchado y parece que imita mejor el efecto succión que tendría un bebe al pecho. Es muy cómodo y adapta bien Por el resto de componentes, es un saca leches normal en cuanto piezas y montaje. Trae un biberón philips avent, eso sí, con una tetina estriada de aspecto más natural que las que tenía "las lisas de toda la vida" y un poco mas elástica. En el pasado tube extractor manual, que te dejaba las manos destrozadas, y eléctrico, que el motor aunq más pequeño, era más pesado, ruidoso y se encajaba sobre el mismo biberon. Así que realmente me parece un buen producto ya que no molesta si el bebé duerme, me permite extraer leche cómodamente sin siquiera tener que estar pendiente del reloj o un enchufe. En definitiva, me gusta mucho el motor a parte y el tipo de iluminación, así como el manejo sencillo de sus botones. Si que me gustaría que tuviera un poco más de potencia de extracción, aunq fluye bien, a veces las prisas del día a día nos lleban a querer ir más rápido.