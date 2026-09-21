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Gane libertad y tiempo.
Su bebé y su tiempo son muy valiosos. Gane libertad con el extractor de leche portátil y manos libres Philips Avent Natural Care. Diseñado para imitar el ritmo de ingesta del bebé, ofrece un rendimiento de nivel hospitalario con un diseño discreto y que evita derrames
Extractor de nivel hospitalario que imita el ritmo de ingesta del bebé
Vasos transparentes con iluminación interior
Fácil de limpiar y armar con pocas piezas.
Se adapta al 99 % de todas las madres
Protector único SkinSense
Nuestro primer extractor de leche portátil ofrece un rendimiento de nivel hospitalario con un diseño ligero que se adapta cómodamente al sujetador. Llévelo a donde quiera. En el sofá, en su escritorio o mientras da una vuelta por el barrio. Su tiempo, su decisión.
A diferencia de otros extractores portátiles, no es necesario elegir entre libertad y eficiencia. Nuestro motor tiene un rendimiento de nivel hospitalario, similar al de un extractor tradicional, pero con la ventaja adicional de la portabilidad. Las baterías recargables permiten continuar con la extracción de forma discreta en cualquier lugar.
Nuestro primer extractor portátil imita el ritmo natural de ingesta del bebé, lo que lo hace hasta dos veces más rápido que la mayoría de los extractores portátiles**. A fin de cuentas, ¡los bebés saben mejor que nadie cómo tomar el pecho! Por eso lo diseñamos con el objetivo de ayudarle a obtener la mayor cantidad de leche posible y, al mismo tiempo, ahorrarle tiempo valioso.
5.0
de 5
5
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Uve95
21/09/2026
España
Parte de la promoción
Extractor de leche muy comodo
Me ha encantado el extractor de leche portátil Natural Care ya que es una gran ayuda para madres primerizas. Al ser portátil es muy cómodo ya que se ajusta al sujetador y no te tienes que preocupar. Además, son de muy buena calidad y se adaptan muy bien al pecho. Tienen varias velocidades y esto ayuda mucho a empezar poco a poco e ir acostumbrándote. El biberón que viene es monísimo y las bolsitas para congelar leche vienen muy bien. Me ha encantado!
Ventajas
Su calidad y su comodidad
Contras
El precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Care portátil SCF495/21 Pack extractor de leche portátil doble
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Care portátil SCF495/21 Pack extractor de leche portátil doble
Patdaniels
21/09/2026
España
Parte de la promoción
Merece la pena totalmente
Estoy completamente asombrada y maravillada con el extractor. Es super rápido, muy suave con el pecho, es fácil para hacerlo portátil ya que lleva dos vopas independientes. Y lo puedes usar mientras das el pecho al bebé con el otro pecho.
Esta reseña se realizó para Natural Care portátil SCF495/21 Pack extractor de leche portátil doble
Esta reseña se realizó para Natural Care portátil SCF495/21 Pack extractor de leche portátil doble
Zamburiña11
19/09/2026
España
Parte de la promoción
Calidad y eficacia
Excelente. Es un saca leche muy potente y de calidad, no hace daño como otros que ya he probado. Muy cómodo para usarlo fuera de casa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Care portátil SCF495/21 Pack extractor de leche portátil doble
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Care portátil SCF495/21 Pack extractor de leche portátil doble
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La eficacia se relaciona con el rendimiento técnico del producto.
Se refiere a la frecuencia de succión del extractor.