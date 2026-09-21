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  • Gane libertad y tiempo.
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Nuevo

Philips Avent Extractor Eléctrico WearableNatural Care portátil y manos libres

SCF494/11

5

| (5) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Gane libertad y tiempo.

Su bebé y su tiempo son muy valiosos. Gane libertad con el extractor de leche portátil y manos libres Philips Avent Natural Care. Diseñado para imitar el ritmo de ingesta del bebé, ofrece un rendimiento de nivel hospitalario con un diseño discreto y que evita derrames

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por madres de todo el mundo1

Imita el ritmo de ingesta del bebé

Gane libertad y tiempo.

  • Extractor de nivel hospitalario que imita el ritmo de ingesta del bebé

  • Vasos transparentes con iluminación interior

  • Fácil de limpiar y armar con pocas piezas.

  • Se adapta al 99 % de todas las madres

  • Protector único SkinSense

La libertad de extraer leche en cualquier lugar

La libertad de extraer leche en cualquier lugar

Nuestro primer extractor de leche portátil ofrece un rendimiento de nivel hospitalario con un diseño ligero que se adapta cómodamente al sujetador. Llévelo a donde quiera. En el sofá, en su escritorio o mientras da una vuelta por el barrio. Su tiempo, su decisión.

Rendimiento de nivel hospitalario en un formato portátil

Rendimiento de nivel hospitalario en un formato portátil

A diferencia de otros extractores portátiles, no es necesario elegir entre libertad y eficiencia. Nuestro motor tiene un rendimiento de nivel hospitalario, similar al de un extractor tradicional, pero con la ventaja adicional de la portabilidad. Las baterías recargables permiten continuar con la extracción de forma discreta en cualquier lugar.

Extraiga leche con eficacia* siguiendo un ritmo que imita el de su bebé

Extraiga leche con eficacia* siguiendo un ritmo que imita el de su bebé

Nuestro primer extractor portátil imita el ritmo natural de ingesta del bebé, lo que lo hace hasta dos veces más rápido que la mayoría de los extractores portátiles**. A fin de cuentas, ¡los bebés saben mejor que nadie cómo tomar el pecho! Por eso lo diseñamos con el objetivo de ayudarle a obtener la mayor cantidad de leche posible y, al mismo tiempo, ahorrarle tiempo valioso.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

5

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

21/09/2026

España

España

Extractor de leche muy comodo

Me ha encantado el extractor de leche portátil Natural Care ya que es una gran ayuda para madres primerizas. Al ser portátil es muy cómodo ya que se ajusta al sujetador y no te tienes que preocupar. Además, son de muy buena calidad y se adaptan muy bien al pecho. Tienen varias velocidades y esto ayuda mucho a empezar poco a poco e ir acostumbrándote. El biberón que viene es monísimo y las bolsitas para congelar leche vienen muy bien. Me ha encantado!

Ventajas

Su calidad y su comodidad

Contras

El precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Care portátil SCF495/21 Pack extractor de leche portátil doble

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Care portátil SCF495/21 Pack extractor de leche portátil doble

21/09/2026

España

España

Merece la pena totalmente

Estoy completamente asombrada y maravillada con el extractor. Es super rápido, muy suave con el pecho, es fácil para hacerlo portátil ya que lleva dos vopas independientes. Y lo puedes usar mientras das el pecho al bebé con el otro pecho.

Esta reseña se realizó para Natural Care portátil SCF495/21 Pack extractor de leche portátil doble

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19/09/2026

España

España

Calidad y eficacia

Excelente. Es un saca leche muy potente y de calidad, no hace daño como otros que ya he probado. Muy cómodo para usarlo fuera de casa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Care portátil SCF495/21 Pack extractor de leche portátil doble

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Care portátil SCF495/21 Pack extractor de leche portátil doble

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. La eficacia se relaciona con el rendimiento técnico del producto.

  2. Se refiere a la frecuencia de succión del extractor.