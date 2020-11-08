Descontinuado
Deje que la piel de su bebé respire
0-6m
Anatómicos y sin BPA
1 unidad
ultra air está diseñado a fin de permitir la circulación de aire máxima, para que la piel sensible del bebé pueda respirar.
La piel del pequeño se mantiene más seca cuando está relajado gracias al diseño que favorece la respiración de este chupete, que genera una circulación máxima de aire.
La protección de ultra air es ligera y tiene bordes redondeados para la comodidad de su bebé.
4.8
de 5
245
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
08/11/2020
México
Me encantan
Me encantan y a mi bebé también son los mejores en todos sus productos
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
23/10/2020
México
Los chupones de exelente calidad!!
Nos encantaron los chupones, mi bebé fueron los únicos que agarro y le encanta, nos gusta la variedad de colores y diseños que tienen y que se van adaptando según los meses
Ventajas
Favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Emanx
29/07/2020
México
Exelente producto
Es un producto altamente recomendable ya que es perfecto para el bebe, lo use con mi otro bebe hace ocho años y ahora con mi bb de un mes, quede encantada con todos sus productos.
Ventajas
Exelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
En las pruebas de consumidores en los EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestras tetinas ultra air y ultra soft para bebés de 0 a 6 meses y de 6 a 18 meses.
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial