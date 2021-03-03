Descontinuado
Fácil de usar
200 ml
6m+
.
La boquilla incorpora la válvula, lo que garantiza que el ensamblaje sea rápido y sin complicaciones.
El contenedor del vaso con boquilla está diseñado para permitir un agarre fácil de las manos pequeñas.
4.2
de 5
76
Opiniones
84%
ha recomendado este producto
karlangas03
03/03/2021
México
Increíble producto
Me encanta los colores de este vaso, es muy práctico y cómodo para los bebés el mejor, lo recomiendo mucho.
Ventajas
Gran producto muy suave y práctico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/00 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/00 Vaso con boquilla
ROCKOLORD
01/03/2021
México
Las agarraderas son la onda
Las manitas de los niños a veces no alcanzan a detener bien los vasos y estas agarraderas sirven un motón super recomendable
Esta reseña se realizó para SCF551/00 Vaso con boquilla
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Valeria25
18/06/2018
México
Altamente recomendado.
De los mejores vasos infantiles que he comprado, muy cómodos y durables para el uso que mi hija les dio, no guarda olores, fácil de lavar, para todo tipo de tenperaturas. Y lo volveré a comprar para mi segundo bebé.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/00 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/00 Vaso con boquilla
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.