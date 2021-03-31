Fácil de usar
260 ml
9m+
niño
.
La boquilla incorpora la válvula, lo que garantiza que el ensamblaje sea rápido y sin complicaciones.
El contenedor del vaso con boquilla está diseñado para permitir un agarre fácil de las manos pequeñas.
4.3
de 5
48
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
Deni07
31/03/2021
México
A mi hija le encanta!
Mi hija esta en esa etapa de cambiar al vaso y encontré este vasito y es lo mejor que me ha pasado, no derrama ningún liquido y la boqiuilla es súper flexible, así que no le lastima al beber, además el tamaño es ideal para sus manitas, me encanta
Ventajas
super si!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF553/00 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF553/00 Vaso con boquilla
HibridoT
31/03/2021
México
Una buena opción
Duraderos definitivamente, mi hijo suele aventarlo por todos lados y ha aguantado sin problema los golpes, es aparte el que prefiere siempre. La tapa se levanta de vez en vez, pero aún así estoy satisfecha.
Ventajas
Resistente y fácil de lavar
Contras
El chupete se puede llegar a desgastar rápido si el niño lo muerde constantemente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF553/00 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF553/00 Vaso con boquilla
karlangas03
03/03/2021
México
AMO LOS VASOS DE AVENT
Los mejores vasos para los niños son muy prácticos y cómodos, los pueden usar con facilidad, los recomiendo muchísimo.
Ventajas
Increíble producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF553/00 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF553/00 Vaso con boquilla
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.