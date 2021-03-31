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Philips AventVaso con boquilla

SCF553/05

4.3
| (48) Opiniones | 86% ha recomendado este producto
Fácil de usar
Este vaso con boquilla Philips Avent es muy conveniente tanto para los niños como para los padres. La boquilla suave de silicona hace que beber sorbos sea fácil y la poca cantidad de piezas asegura una limpieza fácil del vaso
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Vaso con boquilla suave para beber cómodamente

Fácil de usar

  • Fácil de usar

  • 260 ml

  • 9m+

  • niño

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

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Boquilla de silicona de una pieza de armado sencillo

La boquilla incorpora la válvula, lo que garantiza que el ensamblaje sea rápido y sin complicaciones.

El contenedor tiene forma de ondas para un agarre firme

El contenedor del vaso con boquilla está diseñado para permitir un agarre fácil de las manos pequeñas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

48

Opiniones

86%

ha recomendado este producto

31/03/2021

México

México

A mi hija le encanta!

Mi hija esta en esa etapa de cambiar al vaso y encontré este vasito y es lo mejor que me ha pasado, no derrama ningún liquido y la boqiuilla es súper flexible, así que no le lastima al beber, además el tamaño es ideal para sus manitas, me encanta

Ventajas

super si!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF553/00 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF553/00 Vaso con boquilla

31/03/2021

México

México

Una buena opción

Duraderos definitivamente, mi hijo suele aventarlo por todos lados y ha aguantado sin problema los golpes, es aparte el que prefiere siempre. La tapa se levanta de vez en vez, pero aún así estoy satisfecha.

Ventajas

Resistente y fácil de lavar

Contras

El chupete se puede llegar a desgastar rápido si el niño lo muerde constantemente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF553/00 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF553/00 Vaso con boquilla

03/03/2021

México

México

AMO LOS VASOS DE AVENT

Los mejores vasos para los niños son muy prácticos y cómodos, los pueden usar con facilidad, los recomiendo muchísimo.

Ventajas

Increíble producto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF553/00 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 