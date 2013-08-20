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Descontinuado

Philips AventVaso para niños

SCF602/12

3

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Higiene, vaya donde vaya

La línea de vasos para niños de Philips Avent es ideal para que su hijo aprenda a tomar solo. La tapa retráctil siempre mantiene limpia la boquilla, vaya donde vaya. Son fáciles de usar y su sistema antiderrames es realmente efectivo: el líquido nunca se derrama, pase lo que pase.

Ver todos los beneficios

Antiderrames, fácil uso

Higiene, vaya donde vaya

  • 260ml

  • Boquilla rígida, 12m+

  • con asas

Boquilla antiderrames con válvula exclusiva

Boquilla antiderrames con válvula exclusiva

La válvula exclusiva controla el flujo y evita los derrames, aun cuando el vaso se da vuelta o está inclinado.

Escala de medidas en el vaso

Escala de medidas en el vaso

Escala de medidas en el vaso para facilitar la preparación de las bebidas del bebé

Boquilla rígida para niños de 12 m+

Boquilla rígida para niños de 12 m+

Boquilla resistente a las mordidas para que los niños puedan beber cómodamente del vaso. Ideal para bebés en etapa de dentición

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

5
4
2
1

20/08/2013

Argentina

Argentina

antivuelco

no era tan antivuelco como prometia mmmmmmmmmmmmmm

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF602/12 Vaso para niños

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF602/12 Vaso para niños

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