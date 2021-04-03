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Descontinuado

Philips AventBolsas preesterilizadas para leche materna

SCF603/25

4.7
| (30) Opiniones | 93% ha recomendado este producto
La mejor protección para la leche materna
Las bolsas de almacenamiento para leche materna Philips Avent le permiten almacenar su leche materna de forma segura y confiable. Se pueden conservar en el refrigerador o en el congelador y están preesterilizadas para un uso inmediato.
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La mejor protección para la leche materna

  • Almacenamiento

  • Preesterilizadas

  • 25 bolsas

Doble cierre de seguridad antigoteo

Doble cierre de seguridad antigoteo

Doble cierre de seguridad antigoteo para un almacenamiento seguro de la leche materna

Bolsa preesterilizada con cierre de seguridad

Bolsa preesterilizada con cierre de seguridad

El cierre de garantía a prueba de manipulaciones indica que la bolsa está intacta antes de su uso, para una higiene completa

Bolsa de doble capa con bordes reforzados, apta para el congelador

Bolsa de doble capa con bordes reforzados, apta para el congelador

Los bordes reforzados y el material de doble capa proporcionan una garantía adicional para el mantenimiento seguro de la leche materna en el frigorífico o congelador

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Opiniones

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4.7

de 5

30

Opiniones

93%

ha recomendado este producto

3
2

03/04/2021

México

México

Justo lo que necesitaba

Me encantan estas bolsas ya que tienen doble cierre, eso hace que no tenga derrame alguno y que no absorba ningún tipo de olor, te ayuda a tener ordenadas las extracciones, tienen un lugar para escribir la cantidad la fecha, además las puedes congelar sin ningún problema y para calentarlas lo puedes hacer a baño maría, me han ayudado mucho en esta etapa de mi vida

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

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31/03/2021

México

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Muy práctica

Bueno las bolsas son desechables, lo cual prefiero mil veces. El plástico es resistente y no he tenido ningún problema, se sienten estables y seguras. Tienen un espacio para que escribas información y poder llevar un mejor control. Llenarlas puede ser un poco complicado pero creo que es cuestión de maña, igual son prácticas.

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02/03/2021

México

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Muy buen producto

Muy buena bolsita su cierre de seguridad tiene gran garantía de higiene, además es apta para meter al refrigerador y mantener en buen estado.

Ventajas

Muy buen producto

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023. 