Descontinuado
Almacenamiento
Preesterilizadas
25 bolsas
Doble cierre de seguridad antigoteo para un almacenamiento seguro de la leche materna
El cierre de garantía a prueba de manipulaciones indica que la bolsa está intacta antes de su uso, para una higiene completa
Los bordes reforzados y el material de doble capa proporcionan una garantía adicional para el mantenimiento seguro de la leche materna en el frigorífico o congelador
4.7
de 5
30
Opiniones
93%
ha recomendado este producto
Elii89
03/04/2021
México
Justo lo que necesitaba
Me encantan estas bolsas ya que tienen doble cierre, eso hace que no tenga derrame alguno y que no absorba ningún tipo de olor, te ayuda a tener ordenadas las extracciones, tienen un lugar para escribir la cantidad la fecha, además las puedes congelar sin ningún problema y para calentarlas lo puedes hacer a baño maría, me han ayudado mucho en esta etapa de mi vida
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna
Sí, recomiendo este producto
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HibridoT
31/03/2021
México
Muy práctica
Bueno las bolsas son desechables, lo cual prefiero mil veces. El plástico es resistente y no he tenido ningún problema, se sienten estables y seguras. Tienen un espacio para que escribas información y poder llevar un mejor control. Llenarlas puede ser un poco complicado pero creo que es cuestión de maña, igual son prácticas.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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karlangas03
02/03/2021
México
Muy buen producto
Muy buena bolsita su cierre de seguridad tiene gran garantía de higiene, además es apta para meter al refrigerador y mantener en buen estado.
Ventajas
Muy buen producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna
Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023.