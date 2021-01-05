Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Philips Avent Biberón Natural
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF627/20
Ir a la tienda
Inicie sesión o cree una cuenta
Tendrá acceso inmediato a manuales, asistencia personalizada y mucho más. Además, es rápido y fácil.
Eco passport - English (US)
Manual del usuario
Todas (9)
¿Puedo alternar los biberones y las tetinas Natural y Classic+ de Avent?
¿Las asas de entrenamiento de Philips Avent son compatibles con todos los biberones y vasos?
¿Es reciclable este producto?
¿Qué escala debo utilizar en mis biberones de Philips Avent?
¿Son mis biberones Philips Avent compatibles entre sí?
Los biberones Natural de Avent no caben en mi esterilizador de Philips