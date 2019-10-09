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  • La forma natural de alimentar con biberón
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Descontinuado

Philips AventBiberón Natural

SCF628/17

4.3
| (92) Opiniones | 85% ha recomendado este producto
La forma natural de alimentar con biberón
Nuestro nuevo biberón le ayuda a alimentar con biberón de forma más natural a su bebé. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.
Ver todos los beneficios

Tetina Avent con diseño de pétalos

La forma natural de alimentar con biberón

  • 1 biberón

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.

Compatible con la gama Philips Avent Natural

Compatible con la gama Philips Avent Natural

El nuevo biberón Natural de Philips Avent es compatible con la gama de Philips Avent, excepto con los biberones y vasos con asas Classic. Le aconsejamos usar los biberones Natural solo con tetinas Natural.

Disponible en diferentes tamaños

El biberón Natural de Philips Avent está disponible en 4 tamaños: 60 ml (2 oz), 125 ml (4 oz), 260 ml (9 oz) y 330 ml (11 oz). Las mamaderas están disponibles en paquetes individuales o múltiples.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

92

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

09/10/2019

México

México

SE TIRA LA LECHE

SE TIRA POR TODOS LADOS DE LA TETA, LO QUE HACE QUE MI BEBE SE MOJE SU PECHO Y TOME MENOS LECHE. Y EN OCASIONES SE CHUPA LA TETA HACIA DENTRO DEL BIBERON Y ESO MOLESTA AL BEBE

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF693/17 Natural baby bottle

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18/12/2017

México

México

Me encanta!

Como mamá primeriza, me encanta conocer los mejores productos para mi bebé, y este definitivamente es uno de ellos :)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF693/17 Natural baby bottle

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05/08/2016

México

México

MUY BUEN PRODUCTO CONFIABLE

LO USO DESDE QUE MI BEBE NACIO, AHORA TIENE 3 AÑITOS Y SIGUE USANDO SU BIBERON.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF693/27 Natural baby bottle

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE