Descontinuado
2 piezas
Tetina de flujo lento
1m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.
La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.
5.0
de 5
15
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Vero:)
06/10/2020
México
El producto cumple con lo que ofrece
Empece a usar teteras y biberón philips junto a un extractor de leche debido a exceso de producción, pero elegí philips porque quería calidad en el cuidado de mi bebé y han sido lo mejor
Ventajas
Lo recomiendo
Esta reseña se realizó para SCF632/27 Tetina anticólicos
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05/10/2020
México
Es de gran apoyo para el cuidado de mi bebé
Es un lindo obsequio que recibi de mi hermana. Desde la primer semana de vida de mi bebé por recomendacion medica tuve la necesidad de combinar seno materno y formula. las tetinas son de gran ayuda pues gracias a su diseño para evitar colicos puedo darle confiada la tetina a mi bebé. Es un producto ampliamente recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF632/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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03/10/2020
México
La más recomendada
Si eres madre primeriza tal vez te estarás preguntando que es lo mejor para tu bebé y este producto es una de esas cosas mi bebé solo tuvo 3 veces cólicos en 1año de vida. Esto es un aliado que si o si tienes que tener
Ventajas
Es excelente calidad
Contras
Tal vez este agotado en tu tienda más sercana
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF632/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF632/27 Tetina anticólicos
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.
Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE