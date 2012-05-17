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Descontinuado

Philips Avent AirflexBiberón Classic

SCF640/17

4
| (3) Opiniones
Alimentación activa y saludable
Las tetinas de los biberones Airflex de Philips Avent mejoran la salud y la alimentación del bebé. Además, facilitan la transición del pecho al biberón porque imitan el ritmo natural de alimentación de los bebés.
Ver todos los beneficios

Reducción de cólicos clínicamente comprobada

Alimentación activa y saludable

  • 1 biberón

  • 125 ml

  • Tetina para recién nacidos

  • 0m+

Fácil combinación de pecho y biberón

Fácil combinación de pecho y biberón

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.

Válvula Airflex incorporada

Válvula Airflex incorporada

La tetina del biberón Airflex de Avent usa una válvula Airflex que trabaja con la alimentación natural del bebé.

Reducción de cólicos clínicamente comprobada

Reducción de cólicos clínicamente comprobada

Un ensayo clínico demostró que a las dos semanas de vida, los bebés alimentados con los biberones Avent sufren menos cólicos que los bebés alimentados con biberones convencionales (www.philips.com/Avent).

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

3

Opiniones

2
1

17/05/2012

España

España

Biberones Avent

Los biberones avent que he adquirido me han sido de mucha utilidad para mi bebé ya que exactamente le evitan los colicos, son fáciles de manejar por los adultos, son duraderos. Por lo que que cuando compré el primero para probarlos depues adquiri otros ya que el producto me resulto funcional y a mi bebe le gustaron ahora no solo tengo los biberones si no un vaso probador y claro que obtendre mas productos ya que pienso que son los mejores en calidad, diseño y estan hechos con los mejore materiales seguros para los bebes yo soy admiradora de esta marca de verdad felicidades.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF640/17 Mamadera Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF640/17 Mamadera Classic

14/09/2013

España

España

es practico

sacar tetina como la teta que se chupa pezon y aureolaas blanda.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF640/17 Mamadera Classic

Sí, recomiendo este producto

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16/05/2012

España

España

Problemas con el producto

Tengo 4 mamaderas que venían con el esterilizador, las cuales vienen con una goma especial entre la botella y el chupete, para cerrarlas. Este sistema es muy malo, ya que se filtra la lecha y se cae cuando se le está dando la leche al bebé. También compré, hace un mes, dos chupetes de noche, fosforescentes, al lavarlos se filtra el agua dentro de la goma y a uno de ellos le salieron hongos. Tengo casi todos los productos Avent (Esterilizador, estractor de leche, platos, etc.) pero estos dos productos me han salido con problemas y pensaría no comprarlos nuevamente.

Esta reseña se realizó para Airflex SCF640/17 Mamadera Classic

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