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Philips Avent Tetina Natural
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF652/27
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Manual del usuario
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¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Por qué las tetinas y chupetes de Avent están hechos de silicona en lugar de látex?
¿Para qué tipo de alimentos puedo utilizar la tetina de flujo variable?
¿Puedo alternar los biberones y las tetinas Natural y Classic+ de Avent?
Mi tetina Philips Avent Natural o Natural Response se contrae