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Descontinuado

Philips AventTetina Natural

SCF654/27

4
| (4) Opiniones
La forma natural de alimentar con biberón
Nuestra nueva tetina le ayuda a alimentar con biberón de forma más natural a su bebé. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.
Ver todos los beneficios

Tetina Avent con diseño de pétalos

La forma natural de alimentar con biberón

  • Dos piezas

  • Flujo rápido

  • 6m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

4

Opiniones

4
3
2

07/04/2017

España

España

Comprador verificado

A mi niña le b gusta mucho

A mi niña le ha gustado mucho. No usamos otra ahora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF656/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

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20/12/2013

España

España

muy buenas

Desde que las probé me gustaron mucho porque mi hija toma mejor con estas tetinas, son buenas, duran mucho tiempo y de precio están muy bien.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF654/27 Tetina Natural

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Esta reseña se realizó para SCF654/27 Tetina Natural

18/07/2020

Argentina

Argentina

Exelente!!!

Son de exelente calidad y durabilidad, las use con mi hijo de 8 años y ahora con mis mellis.

Ventajas

Si

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Esta reseña se realizó para SCF654/27 Tetina Natural

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE