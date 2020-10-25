Descontinuado
3 biberones
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
La exclusiva válvula de la tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluirá según el ritmo que su bebé elija para así poder reducir el exceso de comida y evitar que el bebé escupa, eructe o elimine gases
El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent mostraron una reducción significativa en la irritabilidad alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esta diferencia se notó especialmente durante la noche.**
Debido a su forma única, el biberón es fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las pequeñas manos del bebé.
4.9
de 5
189
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
PatyPa5894
25/10/2020
México
Exelentes
Super recomendable, mi bebe nunca tubo cólicos, a demás se adapto muy bien al biberón por la forma y la suavidad de la mamila y me gusto mucho que soy muy fácil de lavar.
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos
GenesisRS
15/10/2020
México
Es un gran producto.
Me encanta!!! cumple perfectamente lo que promete.
Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos
Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos
15/10/2020
México
Biberones
Nunca batalle con cólicos con mi bebé además mamilas super resistente
Ventajas
A favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con biberones Avent sufrían menos cólicos que los niños que se alimentaban con otros biberones de marcas reconocidas, en especial por la noche.