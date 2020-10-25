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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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Descontinuado

Philips AventBiberón Classic

SCF685/27

4.9
| (189) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
Nuestro biberón Classic ha recibido la confianza de las madres por 30 años y continúa siendo la elección preferida de muchas de ellas. Está diseñado para dar una experiencia placentera y cómoda; está clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares.*
Ver todos los beneficios

30 años de confianza

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

  • 2 biberones

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Sujeción fácil debido a la válvula exclusiva ubicada en la tetina

La exclusiva válvula de la tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluirá según el ritmo que su bebé elija para así poder reducir el exceso de comida y evitar que el bebé escupa, eructe o elimine gases

Reducción de la irritabilidad clínicamente comprobada

Reducción de la irritabilidad clínicamente comprobada

El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent mostraron una reducción significativa en la irritabilidad alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esta diferencia se notó especialmente durante la noche.**

Forma ergonómica para una máxima comodidad

Forma ergonómica para una máxima comodidad

Debido a su forma única, el biberón es fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las pequeñas manos del bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

189

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

25/10/2020

México

México

Exelentes

Super recomendable, mi bebe nunca tubo cólicos, a demás se adapto muy bien al biberón por la forma y la suavidad de la mamila y me gusto mucho que soy muy fácil de lavar.

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos

15/10/2020

México

México

Es un gran producto.

Me encanta!!! cumple perfectamente lo que promete.

Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos

Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos

15/10/2020

México

México

Biberones

Nunca batalle con cólicos con mi bebé además mamilas super resistente

Ventajas

A favor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con biberones Avent sufrían menos cólicos que los niños que se alimentaban con otros biberones de marcas reconocidas, en especial por la noche.