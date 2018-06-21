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  • La forma natural de alimentar con biberón
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Descontinuado

Philips AventBiberón Natural

SCF691/17

4
| (24) Opiniones
La forma natural de alimentar con biberón
Nuestro nuevo biberón le ayuda a alimentar con biberón de forma más natural a su bebé. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.
Ver todos los beneficios

La forma natural de alimentar con biberón

  • 1 biberón

  • 125 ml

  • Tetina para recién nacidos

  • 0m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

24

Opiniones

3

21/06/2018

México

México

Excelente producto

Mi bebe apenas cumplió un mes de nacido, y la verdad es que estamos muy contentos con los biberones y en general la marca Avent, sería genial conocer más productos de la marca, ya contamos con esterilizador, calentador, biberones y varias cosas más.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF692/27 Natural baby bottle

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Esta reseña se realizó para SCF692/27 Natural baby bottle

16/08/2018

España

España

Buenísimo

Salvo a mi pequeña de sus cólicos, la forma le encanta, gran producto!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF690/27 Biberón Natural

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Esta reseña se realizó para SCF690/27 Biberón Natural

26/04/2016

España

España

Perfecto

Aceptan perfectamente las tetinas, no ha tenido ni un cólico. Su forma es muy cómoda para sujetarlo, se desmonta fácilmente para limpiarlo. Las retinas no se deterioran y el plástico del biberon sigue en perfecto estado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF691/17 Biberón Natural

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE