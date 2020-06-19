Descontinuado
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestro nuevo biberón le ayuda a alimentar con biberón de forma más natural a su bebé. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.
2 biberones
11 oz/330 ml
Tetina de flujo medio
3m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.
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4.8
de 5
20
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
19/06/2020
México
Excelentes productos, muy buena calidad
Les recomiendo al público en general estos biberones, llevo 6 años comprando estos biberones y la verdad que son de excelente calidad, simulan el pecho de la mamá, a mis hijos les encanta
Ventajas
Los mejores
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF696/27 Natural baby bottle
Fecha de uso 2018-06-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF696/27 Natural baby bottle
Fecha de uso 2018-06-19
Jessy le
16/06/2020
México
El producto es de buena calidad
Me gustan mucho estas mamilas, y más las que tienen chupan forma Tetina, evite que los bebés tomen aire a la hora del alimento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF696/27 Natural baby bottle
Fecha de uso 2019-05-16
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF696/27 Natural baby bottle
Fecha de uso 2019-05-16
Pingui
15/06/2020
México
Son los mejores
Son los mejores biberones que existen, a mi bebé no le dan cólicos y le encanta la mamila
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF696/27 Natural baby bottle
Fecha de uso 2020-02-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF696/27 Natural baby bottle
Fecha de uso 2020-02-15
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE