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Descontinuado

Philips AventBiberón

SCF699/17

5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Ideal para recién nacidos
Nuestros biberones Natural de 60 ml proporcionan la cantidad de alimento ideal para los recién nacidos. Gracias a su diseño de tetina de primer flujo, tienen un flujo más controlado y lento. La suave tetina con textura y forma ancha se asemeja bastante al pecho.
Ver todos los beneficios

Fácil de combinar con la lactancia materna

Ideal para recién nacidos

  • 1 biberón natural

  • 60ml

  • Tetina de primer flujo

  • Forma natural de la tetina

Tetina de flujo más lento

Tetina de flujo más lento

Un agujero más pequeño proporciona un flujo más controlado para los bebés que beben más lento. La primera tetina Natural entrega el flujo ideal para iniciar la alimentación con biberón.

biberón de 60 ml más pequeño diseñado para alimentar a recién nacidos

biberón de 60 ml más pequeño diseñado para alimentar a recién nacidos

Un biberón de menor tamaño para garantizar que la cantidad sea la adecuada para el pequeño estómago del bebé

Tetina suave con textura

Tetina suave con textura

La tetina más suave y con textura se asemeja más al pecho.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

13/06/2020

Chile

Chile

Excelente Producto

Es muy compacta y la tetina es súper suave y le gusta mucho a mi bebé ya que no se hunde a mi bebé le encanta

Ventajas

Retira suave y evita que mi bebé se llene de gases

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF699/17 Biberón

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF699/17 Biberón

27/02/2020

Chile

Chile

Empleado de Philips

Excelente

[Employee of philipsglobal] Elegí este producto por que es el biberón que ocupa mi bebé para tomar su leche y es espectacular. Anti reflujos y cólicos Gracias a este biberón mi bebé nunca a sufrido de cólicos

Ventajas

Queda satisfecho

Contras

Ningún en contra

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF699/17 Biberón

Sí, recomiendo este producto

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