Descontinuado
1 biberón natural
60ml
Tetina de primer flujo
Forma natural de la tetina
Un agujero más pequeño proporciona un flujo más controlado para los bebés que beben más lento. La primera tetina Natural entrega el flujo ideal para iniciar la alimentación con biberón.
Un biberón de menor tamaño para garantizar que la cantidad sea la adecuada para el pequeño estómago del bebé
La tetina más suave y con textura se asemeja más al pecho.
5.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Synel
13/06/2020
Chile
Excelente Producto
Es muy compacta y la tetina es súper suave y le gusta mucho a mi bebé ya que no se hunde a mi bebé le encanta
Ventajas
Retira suave y evita que mi bebé se llene de gases
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF699/17 Biberón
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF699/17 Biberón
Facu
27/02/2020
Chile
Empleado de Philips
Excelente
[Employee of philipsglobal] Elegí este producto por que es el biberón que ocupa mi bebé para tomar su leche y es espectacular. Anti reflujos y cólicos Gracias a este biberón mi bebé nunca a sufrido de cólicos
Ventajas
Queda satisfecho
Contras
Ningún en contra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF699/17 Biberón
Sí, recomiendo este producto
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