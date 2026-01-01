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  • Estimula la alimentación de forma divertida
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Descontinuado

Philips AventSet infantil de 2 platos hondos, 6m+

SCF708/00

Estimula la alimentación de forma divertida
Conjunto de recipientes para niños pequeños SCF708/00 de Philips Avent para las etapas de desarrollo de su hijo
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Conjunto de recipientes hecho para niños

Estimula la alimentación de forma divertida

  • Blanco

Desarrollados con la colaboración de psicólogos infantiles

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Sin BPA

Ideales para microondas

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