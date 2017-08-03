Descontinuado
SCF751/03
Sorbos sin goteo
200 ml
6m+
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La boquilla en ángulo está diseñada para ayudar a los niños pequeños a beber por primera vez de forma fácil y sin inclinar demasiado la cabeza.
Este vaso Philips Avent está fabricado con materiales sin BPA.
2.1
de 5
30
Opiniones
Luzsac
03/08/2017
España
Comprador verificado
Facil agarre
No se abonba no queda el mal olor cuando se pone jugos muy buen producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF751/07 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF751/07 Vaso con boquilla
Diana
09/03/2017
Chile
Después de tanto buscar... encontré lo que necesitaba
Excelente!!!!! Después de tanto buscar un buen envase de agua para mi hijo no pude conseguir algo mejor!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF751/03 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF751/03 Vaso con boquilla
Denisse73
12/11/2015
Chile
A mi guagua y a mi nos encanto. Es su favorito!!
Mi guagua no queria tomar su jugo ni agua en ningun vaso, mucho menos en mamadera ( lo alimento con lactancia materna ) y el Avent con boquilla lo aprendio a usar de inmediato. Totalmente recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF751/05 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF751/05 Vaso con boquilla
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.