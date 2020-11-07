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Descontinuado

Philips AventVaso con boquilla

SCF753/05

1.8
| (45) Opiniones
Beber a sorbos, sin goteos
El nuevo vaso de entrenamiento, libre de BPA, Philips Avent incorpora una válvula pendiente de patente que evita los goteos. Las asas antideslizantes garantizan una fácil sujeción para manos pequeñas y la boquilla rígida es resistente a las mordidas. Comodidad para usted y su bebé.
Ver todos los beneficios

Facilita la transición del biberón al vaso

Beber a sorbos, sin goteos

  • Sorbos sin goteo

  • 260 ml

  • 12m+

  • Rígida

Sin goteos. Las mamás lo confirman

Se acabaron las manchas. La nueva válvula pendiente de patente garantiza que el agua solo sale cuando el bebé está bebiendo de la boquilla.

Fácil conversión a un vaso de flujo libre

Solo tiene que quitar la válvula y el vaso entrenador se convertirá en un vaso de flujo libre.

Boquilla en ángulo que disminuye la inclinación de la cabeza

Boquilla en ángulo que disminuye la inclinación de la cabeza

La boquilla en ángulo está diseñada para ayudar a los niños pequeños a beber por primera vez de forma fácil y sin inclinar demasiado la cabeza.

Especificaciones técnicas

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Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

1.8

de 5

45

Opiniones

07/11/2020

España

España

Ideal para los Bebes de 6 a 12 meses

Para que comiencen a tomar los líquidos sin necesidad de aguantarles el biberón. para ir haciendoles mas autonomos.

Ventajas

Todo

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF753/05 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF753/05 Vaso con boquilla

25/08/2017

Colombia

Colombia

Sensacional

Producto sensacional. Pero estoy en lios he perdidó la válvula antigoteo la transparente. Ayudar donde la puedo comprar? O si por él contrario he perdido el producto . gracias

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF753/03 Spout Cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF753/03 Spout Cup

16/02/2019

Argentina

Argentina

Es de muy buena calidad.

Me encanto el diseño mi bebita no quiere sus otros vasitos. Enamoradas! Estaba buscando un vaso de notable calidad y con avent he tenida buenas experiencias.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF753/07 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF753/07 Vaso con boquilla

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