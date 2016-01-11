Descontinuado
SCF755/03
Sorbos sin goteo
340 ml
18m+
Se acabaron las manchas. La nueva válvula pendiente de patente garantiza que el agua solo sale cuando el bebé está bebiendo de la boquilla.
Solo tiene que quitar la válvula y el vaso entrenador se convertirá en un vaso de flujo libre.
La boquilla en ángulo está diseñada para ayudar a los niños pequeños a beber por primera vez de forma fácil y sin inclinar demasiado la cabeza.
3.0
de 5
19
Opiniones
msanbrug
11/01/2016
España
Genial para aprender a beber sin biberon
Estaba intentando quitarle el biberon a mi bebe, sin que fuese un vaso, porque le gusta volvar el liquido. Este biberon es exactamente lo que buscaba. Cuando tenga que cambiarle al vaso, sin duda eligiré un producto Avent. Lo que echo de menos es que tenga mas variedad de modelos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF755/05 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF755/05 Vaso con boquilla
Joha13
22/02/2017
Colombia
Los. Productos son excelentes
Desde que tuve mos hijos siempre he usado productos avent y son super buenos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF755/05 Spout Cup
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF755/05 Spout Cup
lincamila
12/06/2020
Chile
vasito anti derrame
lo escoji porque mi niña ya cambio de mamadera avent a este jarrito lo usamos hace mas de 1 año y nada que decir es genial no se derrama y el agarre para mi hija es muy cómodo
Ventajas
que el antiderrame es muy bueno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF755/07 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF755/07 Vaso con boquilla
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.