Vaso con bombilla flexible
300 ml/10 oz
12m+
1 unidad
Aprender a beber por sí solos es un paso clave en el desarrollo de los niños. Nosotros apoyamos el camino de los niños de beber en forma independiente y, para ello, proporcionamos productos para una transición fácil desde el pecho o el biberón, hasta un vaso abierto. Gracias al aprendizaje obtenido de nuestros profesionales de atención médica, nuestras distintas soluciones de tetinas, boquillas blandas y duras, popotes y vasos con asas en 360° siguen el desarrollo de su hijo y estimulan sus habilidades motrices y para beber recientemente adquiridas. Nuestras soluciones de óptima calidad se desarrollan considerando la comodidad y la higiene.
El vaso de 10 oz tiene el tamaño perfecto para mantener hidratado a su hijo durante todo el día y durante los momentos activos. El diseño abatible mantiene la bombilla limpia cuando está fuera de casa. El diseño contorneado del vaso y su textura antideslizante lo hace fácil de sujetar y sostener por las manos de los niños pequeños, a fin de que su hijo desarrolle habilidades para aprender a beber con confianza y de manera independiente.
La parte inferior de la bombilla está doblada para que este alcance fácilmente el líquido que permitirá beber en una posición natural.
4.4
de 5
64
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
Pihross
16/01/2022
México
Me gusta
A mis hijos les encantan estos vasos, sin embargo han mordido los popote y no encuentro repuestos, es lo único malo y como recomendación, vendan los popotes porfavor
Ventajas
No sé derrama, lo podemos llevar a todos lados, fácil de lavar
Contras
No hay popotes de repuesto
Esta reseña se realizó para SCF798/02 Vasos con bombilla
Esta reseña se realizó para SCF798/02 Vasos con bombilla
Veintitodos
01/06/2021
España
Parte de la promoción
Fácil de usar y de limpiar
A mi peque le encanta su botella con pajita, se abre y cierra muy fácilmente por lo que la puede usar sin ayuda. Y a mí me parece muy práctica, tiene el tamaño perfecto y todas las piezas se pueden desmontar, lo que facilita mucho su limpieza.
Ventajas
Fácil apertura, desmontable, fácil limpieza y uso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita
Maryjo86
25/05/2021
España
Parte de la promoción
Excelente
Me ha encantado y a mi niño más. Es súper práctico con un diseño divertido . No derrama nada y eso es muy importante
Ventajas
Hermético
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
De 200 dentistas pediátricos evaluados en los EE. UU., el 90 % afirma que el diseño del vaso con bombilla permite un buen desarrollo bucal. El 89 % concuerda en que el beber con bombilla ejercita los músculos de la boca, lo que desarrolla la fuerza bucal (investigación en línea independiente, EE. UU., abril del 2016).