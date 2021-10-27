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  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
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  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
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  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
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  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
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Descontinuado

Philips AventAnticólicos con sistema AirFree™

SCF810/14

4.7
| (70) Opiniones | 96% ha recomendado este producto
Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
El sistema AirFree™ está diseñado para ayudar a su bebé a ingerir menos aire. La tetina permanece llena de leche, incluso en horizontal, para alimentar al bebé en posición erguida. La reducción del aire que un bebé ingiere puede ayudar a disminuir problemas comunes de alimentación, como cólicos, gases y reflujo.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Mantiene la leche en el interior y el aire fuera

Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*

  • 1 biberón

  • 125 ml

  • Tetina de flujo para recién nacidos

  • 0m+

Mantiene la leche en el interior y el aire fuera para facilitar la alimentación en posición erguida

Mantiene la leche en el interior y el aire fuera para facilitar la alimentación en posición erguida

La tetina se mantiene llena de leche, incluso con el biberón en horizontal, para que su bebé pueda beber en una posición más natural y erguida. Esto puede ayudar a reducir el reflujo y facilitar la digestión, y permite que la alimentación sea más cómoda para usted y para su bebé.

La tetina se llena de leche, no de aire

La tetina se llena de leche, no de aire

Nuestro exclusivo sistema AirFree™ extrae el aire de la tetina para que el bebé trague menos aire al beber. Esto puede ayudar a reducir problemas de alimentación habituales como, por ejemplo, los cólicos, el reflujo y los gases.

Sistema para reducir los cólicos y el malestar* demostrado

Sistema para reducir los cólicos y el malestar* demostrado

Estudios clínicos han demostrado que el biberón Philips Avent reduce los cólicos y el malestar*. ¿Cómo? Una válvula en la tetina evita la formación de vacío conforme el bebé se alimenta, para mantener un flujo ininterrumpido. Esto puede reducir los cólicos, los gases, las regurgitaciones y los eructos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

70

Opiniones

96%

ha recomendado este producto

2

27/10/2021

México

México

Empleado de Philips

el producto es bueno!

[Employee of philipsglobal] el diseño de los biberones le gusto mucho a la persona que lo regale y su bebé se adapto muy rápido a ellos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF400/44 Anti-colic bottle with AirFree vent

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF400/44 Anti-colic bottle with AirFree vent

16/06/2020

México

México

La mejor opción

Es muy práctica no derrama y lo mejor es que la tetita es muy suebe

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF400/44 Anti-colic bottle with AirFree vent

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF400/44 Anti-colic bottle with AirFree vent

10/08/2021

España

España

Muy buen producto!

El producto hace su función perfectamente. Es muy cómodo y fácil de utilizar y limpiar. Mi hijo tenía problemas a la hora de tomar biberones porque aspiraba demasiado aire, pero con este biberón, el problema desaparece y con él los tan temidos cólicos. Se lo recomiendo a todos los padres que den biberón a sus hijos

Ventajas

Elimina el exceso de aire en la toma del biberón y disminuye el riesgo de cólicos

Contras

La tetina del biberón. Preferiría que fuera del tipo natural, por no interferir en la lactancia materna cuando estás con mixta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberón SCF810/14 Anticólicos con sistema AirFree™

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberón SCF810/14 Anticólicos con sistema AirFree™

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil. 

  1. El sistema AirFree™ está diseñado para ayudar a su bebé a ingerir menos aire. La tetina permanece llena de leche, incluso en horizontal, para alimentar al bebé en posición erguida. La reducción del aire que un bebé ingiere puede ayudar a disminuir problemas comunes de alimentación, como cólicos, gases y reflujo.

  2. El 80% de las madres coincidió en que su “bebé había experimentado menos problemas de alimentación” en un examen de colocación en el hogar con 144 madres en Estados Unidos en 2017

  3. A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Philips Avent mostraron una tendencia a sufrir menos cólicos en comparación con los bebés alimentados con biberones convencionales, así como una reducción significativa del malestar nocturno en comparación con los bebés alimentados con otro biberón.

  4. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto, el malestar, la acumulación de gases y las regurgitaciones.