Descontinuado
2 biberones
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.
La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.
4.9
de 5
189
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
PatyPa5894
25/10/2020
México
Exelentes
Super recomendable, mi bebe nunca tubo cólicos, a demás se adapto muy bien al biberón por la forma y la suavidad de la mamila y me gusto mucho que soy muy fácil de lavar.
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos
GenesisRS
15/10/2020
México
Es un gran producto.
Me encanta!!! cumple perfectamente lo que promete.
Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos
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15/10/2020
México
Biberones
Nunca batalle con cólicos con mi bebé además mamilas super resistente
Ventajas
A favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.
Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.