Descontinuado
2 biberones
11 oz/330 ml
Tetina de flujo medio
3m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.
La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.
4.4
de 5
41
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
Ivonne
23/11/2017
México
Muy buena
Reduce los cólicos de mi recién nacido muy bonitas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF568/17 Classic+ baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF568/17 Classic+ baby bottle
Pablochz
28/07/2021
España
Parte de la promoción
Genial!
Muy bien biberón. Tenemos varios y este es más ergonómico tanto para los padres como para los bebés. En cuanto a sistema anti cólicos, funciona bien, entra aire según se toma el biberón lo que le ayuda enormemente a no tragar aire. El tamaño es grande, lo que lo hace bueno para cuando vaya creciendo el peque. En definitiva, un acierto.
Ventajas
Comodidad y sistema de circulación de aire
Contras
La tetina (número 3 en mi caso) no puede usarse con cereales, aunque sean pocos, se obstruye, pero se solucionará con una con un agujero mayor.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
Patwun
28/07/2021
España
Parte de la promoción
El producto es muy bueno
No puedo recomendar el uso desde 0 meses porque yo lo he probado con mi hija que tiene 9 meses y va genial, las funciones para las que fue diseñada son geniales y van perfectamente acorde lo prometido. Lo recomiendo, sabiendo que cada bebe puede o no adaptarse, pero vale la pena probarlo.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.
Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.