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  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
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Descontinuado

Philips AventSistema AirFree™

SCF819/02

Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
Nuestro exclusivo sistema AirFree está diseñado para que su bebé ingiera menos aire cuando bebe, ya que mantiene la tetina llena de leche durante la alimentación. La reducción de la cantidad de aire que el bebé ingiere ayuda con los problemas comunes en la alimentación como cólicos, reflujo y gases.
Ver todos los beneficios
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en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*

  • 2 piezas

Mantiene la leche en el interior y el aire fuera para facilitar la alimentación en posición erguida

Mantiene la leche en el interior y el aire fuera para facilitar la alimentación en posición erguida

La tetina se mantiene llena de leche, incluso con el biberón en horizontal, para que su bebé pueda beber en una posición más natural y erguida. Esto puede ayudar a reducir el reflujo y facilitar la digestión, y permite que la alimentación sea más cómoda para usted y para su bebé.

La tetina se llena de leche, no de aire

La tetina se llena de leche, no de aire

Nuestro exclusivo sistema AirFree™ extrae el aire de la tetina para que el bebé trague menos aire al beber. Esto puede ayudar a reducir problemas de alimentación habituales como, por ejemplo, los cólicos, el reflujo y los gases.

Fácil de limpiar y montar, gracias a la pieza única del sistema AirFree™

Fácil de limpiar y montar, gracias a la pieza única del sistema AirFree™

El sistema AirFree™ se puede montar fácilmente con cualquier biberón anticólicos o Classic+ de Philips Avent. Además, puesto que la abertura es una sola pieza, se puede limpiar sin esfuerzo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil. 

  1. El sistema AirFree™ está diseñado para ayudar a su bebé a ingerir menos aire. La tetina permanece llena de leche, incluso en horizontal, para alimentar al bebé en posición erguida. La reducción del aire que un bebé ingiere puede ayudar a disminuir problemas comunes de alimentación, como cólicos, gases y reflujo.

  2. A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Philips Avent mostraron una tendencia a sufrir menos cólicos en comparación con los bebés alimentados con biberones convencionales, así como una reducción significativa del malestar nocturno en comparación con los bebés alimentados con otro biberón.

  3. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto, el malestar, la acumulación de gases y las regurgitaciones.