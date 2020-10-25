Descontinuado
4.9
de 5
189
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
PatyPa5894
25/10/2020
México
Exelentes
Super recomendable, mi bebe nunca tubo cólicos, a demás se adapto muy bien al biberón por la forma y la suavidad de la mamila y me gusto mucho que soy muy fácil de lavar.
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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GenesisRS
15/10/2020
México
Es un gran producto.
Me encanta!!! cumple perfectamente lo que promete.
Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos
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15/10/2020
México
Biberones
Nunca batalle con cólicos con mi bebé además mamilas super resistente
Ventajas
A favor
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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