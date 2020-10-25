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        Philips AventSCF821/15 Anti-colic baby bottle

        SCF821/15

        4.9
        | (189) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
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        25/10/2020

        México

        México

        Exelentes

        Super recomendable, mi bebe nunca tubo cólicos, a demás se adapto muy bien al biberón por la forma y la suavidad de la mamila y me gusto mucho que soy muy fácil de lavar.

        Ventajas

        Si

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos

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        Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos

        15/10/2020

        México

        México

        Es un gran producto.

        Me encanta!!! cumple perfectamente lo que promete.

        Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos

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        15/10/2020

        México

        México

        Biberones

        Nunca batalle con cólicos con mi bebé además mamilas super resistente

        Ventajas

        A favor

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        Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos

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