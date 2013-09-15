Descontinuado
SCF880/01
Primera etapa
Mordedera para los dientes frontales
Esta mordedera tiene distintas texturas para dar varios niveles de presión para aliviar el dolor del proceso de dentición de su bebé.
Sin BPA: conforme a la directiva de la UE 2011/8/EU.
2.5
de 5
2
Opiniones
Nati
15/09/2013
Argentina
Es muy bueno para el bb
Es de fácil limpieza, práctico, lo veo muy bien en el bebé. Me da seguridad ya que tiene dientes, mi hijo, porque no trae partes rellena con líquidos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF880/01 Teether Classic Range
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF880/01 Teether Classic Range
tomy1989
15/05/2012
España
Poco atractivo para bebes
Compre este producto cuando mi bebe tenia un par de semanas de vida como regalo, lamentablemente ahora que le comenzaron a salir sus dientes siento que es realmente innecesario. Lo mas terrible es que conversando con varios padres todos concluimos que definitivamente los bebes prefieren los chupetes de hule amarillo. Si los clásicos chupetes de goma amarilla.
Esta reseña se realizó para SCF880/01 Línea de mordillos Classic
Esta reseña se realizó para SCF880/01 Línea de mordillos Classic