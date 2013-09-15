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  • Se adapta a la boca y las manos del bebé
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Descontinuado

AventLínea de mordederas Classic

SCF880/01

2.5
| (2) Opiniones
Se adapta a la boca y las manos del bebé
La línea de mordederas Classic SCF880/01 sin BPA de Philips Avent masajea las encías de su bebé en todas las etapas de dentición. El diseño colorido y divertido se adapta perfectamente a las manos y a la boca del bebé para ayudarlo a aliviar el dolor del proceso de dentición.
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Mordedera que ayuda a aliviar las molestias durante el proceso de dentición

Se adapta a la boca y las manos del bebé

  • Primera etapa

  • Mordedera para los dientes frontales

Texturado para que el bebé pueda masticarlo cuando salen los primeros dientes

Texturado para que el bebé pueda masticarlo cuando salen los primeros dientes

Esta mordedera tiene distintas texturas para dar varios niveles de presión para aliviar el dolor del proceso de dentición de su bebé.

Las mordederas de Philips Avent no contienen BPA ni ftalatos

Las mordederas de Philips Avent no contienen BPA ni ftalatos

Sin BPA: conforme a la directiva de la UE 2011/8/EU.

Puede esterilizarse en un esterilizador Philips Avent

Puede esterilizarse en un esterilizador Philips Avent

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.5

de 5

2

Opiniones

5
3
2

15/09/2013

Argentina

Argentina

Es muy bueno para el bb

Es de fácil limpieza, práctico, lo veo muy bien en el bebé. Me da seguridad ya que tiene dientes, mi hijo, porque no trae partes rellena con líquidos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF880/01 Teether Classic Range

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF880/01 Teether Classic Range

15/05/2012

España

España

Poco atractivo para bebes

Compre este producto cuando mi bebe tenia un par de semanas de vida como regalo, lamentablemente ahora que le comenzaron a salir sus dientes siento que es realmente innecesario. Lo mas terrible es que conversando con varios padres todos concluimos que definitivamente los bebes prefieren los chupetes de hule amarillo. Si los clásicos chupetes de goma amarilla.

Esta reseña se realizó para SCF880/01 Línea de mordillos Classic

Esta reseña se realizó para SCF880/01 Línea de mordillos Classic

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