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  • Se adapta a la boca y las manos del bebé
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Descontinuado

AventLínea de mordederas Animal

SCF894/01

Se adapta a la boca y las manos del bebé
La línea de mordederas con animales SCF894/01 sin BPA de Avent masajea las encías doloridas de su bebé en todas las etapas de dentición. El diseño colorido y divertido se adapta perfectamente a las manos y boca del bebé para ayudarlo a aliviar el dolor.
Ver todos los beneficios

Mordedera que ayuda a aliviar las molestias durante el proceso de dentición

Se adapta a la boca y las manos del bebé

  • Tercera etapa

  • Mordedera para los molares

Fácil de limpiar con agua tibia

Fácil de limpiar con agua tibia

Esta mordedera es ergonómica con bordes redondos para que su bebé la tome. Esto significa que también es fácil de limpiar y su forma no permite que se atrape fácilmente. Solo enjuáguela con agua tibia y estará lista para volver a usar.

Las múltiples texturas enfrían y masajean las encías cuando salen las muelas

Las múltiples texturas enfrían y masajean las encías cuando salen las muelas

Esta mordedera de gel puede enfriarse en el refrigerador para dar una presión fría para aliviar el dolor de la dentición de su bebé. Las distintas texturas le dan niveles variables de presión para adecuarse al gusto de su bebé.

Las mordederas de Philips Avent no contienen BPA ni ftalatos

Las mordederas de Philips Avent no contienen BPA ni ftalatos

Sin BPA: conforme a la directiva de la UE 2011/8/EU.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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