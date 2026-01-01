Descontinuado
SCF894/01
Tercera etapa
Mordedera para los molares
Esta mordedera es ergonómica con bordes redondos para que su bebé la tome. Esto significa que también es fácil de limpiar y su forma no permite que se atrape fácilmente. Solo enjuáguela con agua tibia y estará lista para volver a usar.
Esta mordedera de gel puede enfriarse en el refrigerador para dar una presión fría para aliviar el dolor de la dentición de su bebé. Las distintas texturas le dan niveles variables de presión para adecuarse al gusto de su bebé.
Sin BPA: conforme a la directiva de la UE 2011/8/EU.
Opiniones