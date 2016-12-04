ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Temperatura precisa
  • Temperatura precisa
  • Temperatura precisa
  • Temperatura precisa
  • Temperatura precisa
  • Temperatura precisa

Descontinuado

Philips AventTermómetro para el baño y la habitación

SCH550/20

4.4
| (36) Opiniones | 88% ha recomendado este producto
Temperatura precisa
El termómetro digital de doble función para el baño y la habitación de Philips Avent controla la temperatura de la habitación del bebé y del baño. Además, se ha comprobado que su diseño lo convierte en un juguete seguro y divertido.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

El termómetro para bebés flota en el agua

Temperatura precisa

  • Flor azul

Mediciones precisas de la temperatura en el baño y la habitación

El termómetro digital para el baño y la habitación le permite determinar cómodamente la temperatura ideal para el baño o la habitación de su bebé. Su bebé se sentirá más cómodo en el baño si al agua está entre 36.5 °C y 38 °C. Una temperatura de 39 °C o más es demasiado caliente y su bebé podría sufrir quemaduras. Con una temperatura ambiente de 18 °C los bebés se sienten más cómodos al dormir.

Cumple con todos los estándares de juguetes y seguridad

Cumple con todos los estándares de juguetes y seguridad

Los productos que cumplen con los estándares de juguetes han sido sometidos a rigurosas pruebas para garantizar que cumplen con todas las normas de seguridad.

Flota en el agua

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

36

Opiniones

88%

ha recomendado este producto

3
2

04/12/2016

España

España

Recomendable 100%

Funcionalidad, diseño e higiene excelentes. El biberón hermético, por lo que no hay fugas. El chupete muy higiénico por su material de silicona, además tiene un bonito diseño. El termómetro, excelente. Puede jugar con el sin peligo y es muy bonito.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCH550/21 Termómetro de baño/habitación del bebé

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCH550/21 Termómetro de baño/habitación del bebé

26/11/2016

España

España

Muy Preciso

Es un artículo recomendable sin dudar. No tenía el termómetro desde el nacimiento de mi hija, por lo que he probado otros antes de tener este, y desde luego, no hay color. Es muy preciso y rápido, mostrando la temperatura real del agual y del ambiente. Otros termómetros suben de temperatura tardando más, y luego no bajan tan rápido. Sin embargo, éste muestra la temperatura al momento, y su uso es muy sencillo, puesto que no hay que encenderlo ni nada (a tener en cuenta si llevas al bebé en brazos). Además, tiene un diseño muy bonito, por lo que es un elemento decorativo en el baño y muy funcional. Lo recomiendo sin dudar, pues he compartido la opición con otras madres que piensan igual.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCH550/21 Termómetro de baño/habitación del bebé

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCH550/21 Termómetro de baño/habitación del bebé

20/11/2016

España

España

termómetro multifunción

Philips Avent Termómetro de baño/habitación del bebé SCH550/21 Flor rosa además de cumplir a la perfección su funció de determinar con exactitud la temperatura de la habitación y del agua, constituye un elemento de juego en el baño y es un elemento de decoración para la habitación del bebé. Un elemento adecuado si tienes que hacer un regalo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCH550/21 Termómetro de baño/habitación del bebé

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCH550/21 Termómetro de baño/habitación del bebé

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 