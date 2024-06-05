4 biberones
11 oz/330 ml
Tetina Flow 3
3 m+
Nuestra válvula anticólicos clínicamente probada* está diseñada para reducir los cólicos y gases. En los estudios clínicos, se ha demostrado que el biberón Philips Avent reduce los cólicos y el malestar. Este se reduce significativamente por la noche, ya que los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar que los bebés alimentados con biberones con abertura de la competencia.
Diseñamos nuestro biberón anticólicos para evitar las filtraciones durante la alimentación y así disfrutar de una experiencia realmente agradable.
Nuestro biberón anticólicos tiene pocas piezas para armarlo de forma rápida y sencilla.
4.9
de 5
26
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Magut
05/06/2024
México
Empleado de Philips
Lo mejor para un bebe recien nacido
[Employee of philipsglobal] Le obsequie este Kit de biberones a una amiga para su bebé recien nacido, con problemas de reflujo y cólicos, los amóoo
Ventajas
Seguridad y bienestar para bebés
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY106/04 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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ReDays
04/06/2024
México
Empleado de Philips
Son bastante prácticos y de muy buena calidad
[Employee of philipsglobal] ¡A mi bebé le encantaron! Además de que le han ayudado a sentirse mejor debido a su sistema anicólico.
Ventajas
Materiales de calidad y tamaño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY106/04 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY106/04 Biberón anticólicos
Pau tips
31/05/2024
México
Bebes
Tienen un buen tamaño y son muy prácticos de llevar contigo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY106/04 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
A las dos semanas de vida, los bebés alimentados con un biberón Philips Avent presentaron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche en comparación con los bebés alimentados con otro biberón de la competencia.
Se comprobó que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga y que se produzcan interrupciones en la alimentación e ingestión de aire.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos son causados, en parte, por tragar aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto e irritabilidad.