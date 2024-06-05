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  • Se ha demostrado clínicamente que reduce cólicos y molestias*
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Philips AventBiberón anticólicos

SCY106/04

4.9
| (26) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Se ha demostrado clínicamente que reduce cólicos y molestias*
La tetina texturizada y el sistema de válvulas anticólicos del biberón se diseñaron para reducir las interrupciones en la alimentación y la sensación de incomodidad. Gracias a su válvula anticólicos integrada, el aire circula por el biberón y lo mantiene lejos de la pancita del bebé.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Diseñado para una alimentación ininterrumpida

Se ha demostrado clínicamente que reduce cólicos y molestias*

  • 4 biberones

  • 11 oz/330 ml

  • Tetina Flow 3

  • 3 m+

Exclusiva válvula anticólicos diseñada para reducir la ingesta de aire

Exclusiva válvula anticólicos diseñada para reducir la ingesta de aire

Nuestra válvula anticólicos clínicamente probada* está diseñada para reducir los cólicos y gases. En los estudios clínicos, se ha demostrado que el biberón Philips Avent reduce los cólicos y el malestar. Este se reduce significativamente por la noche, ya que los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar que los bebés alimentados con biberones con abertura de la competencia.

Diseño antigoteo

Diseñamos nuestro biberón anticólicos para evitar las filtraciones durante la alimentación y así disfrutar de una experiencia realmente agradable.

Fácil de limpiar y armar con menos piezas

Fácil de limpiar y armar con menos piezas

Nuestro biberón anticólicos tiene pocas piezas para armarlo de forma rápida y sencilla.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

26

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

05/06/2024

México

México

Empleado de Philips

Lo mejor para un bebe recien nacido

[Employee of philipsglobal] Le obsequie este Kit de biberones a una amiga para su bebé recien nacido, con problemas de reflujo y cólicos, los amóoo

Ventajas

Seguridad y bienestar para bebés

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY106/04 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY106/04 Biberón anticólicos

04/06/2024

México

México

Empleado de Philips

Son bastante prácticos y de muy buena calidad

[Employee of philipsglobal] ¡A mi bebé le encantaron! Además de que le han ayudado a sentirse mejor debido a su sistema anicólico.

Ventajas

Materiales de calidad y tamaño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY106/04 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY106/04 Biberón anticólicos

31/05/2024

México

México

Bebes

Tienen un buen tamaño y son muy prácticos de llevar contigo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY106/04 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY106/04 Biberón anticólicos

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil. 

  1. A las dos semanas de vida, los bebés alimentados con un biberón Philips Avent presentaron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche en comparación con los bebés alimentados con otro biberón de la competencia.

  2. Se comprobó que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga y que se produzcan interrupciones en la alimentación e ingestión de aire.

  3. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos son causados, en parte, por tragar aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto e irritabilidad.