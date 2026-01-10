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  • La naturalidad del flujo ayuda a facilitar la alimentación
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Philips Avent Natural ResponseBiberón con abertura Airfree

SCY670/01

4.8
| (31) Opiniones | 97% ha recomendado este producto
La naturalidad del flujo ayuda a facilitar la alimentación
Proporciona alimentación calmada y cómoda. La tetina Natural Response Teat apoya el ritmo de alimentación único del bebé, mientras que la ventilación AirFree está diseñada para brindar protección adicional contra cólicos, gases y reflujo. Encontrar la tetina correcta es importante. Consulte más detalles a continuación.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Una tetina que funciona como un pecho*

La naturalidad del flujo ayuda a facilitar la alimentación

  • 1 biberón

  • 4 oz/125 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 0-3 m

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.

Fácil de sostener incluso para las manos pequeñas

Fácil de sostener incluso para las manos pequeñas

El biberón ergonómico es fácil de sostener a cualquier ángulo y proporciona la máxima comodidad durante la alimentación. Tanto sus manos como las del bebé no tendrán problemas para agarrarlo.

Es importante encontrar la tetina correcta

Es importante encontrar la tetina correcta

Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

31

Opiniones

97%

ha recomendado este producto

2
1

10/01/2026

España

España

Comprador verificado

Más parecida al pezón

Es la tetina que mejor ha cogido entre todas las que hemos probado, es la que más se parece a un pezón y por eso parece que se adapta mejor.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+

30/01/2023

España

España

Me gusta lo manejable y ligero que es

Me gusta más esta tetinas, que las otras que tiene Philips, son muy suaves y forma anatómica ideal.

Ventajas

Sin duda el mejor biberón que puedes utilizar los primeros días del bebé

Contras

Nada que añadir en contra de este producto me parece ran maravilloso.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+

30/01/2023

España

España

Perfecto

A mi hija le ha gustado mucho, lo ha aceptado a la primera y hasta ahora había demostrado ser bastante exquisita en este tema. El biberón es estilizado para poder cogerlo con facilidad, no es nada pesado. La tetina es pequeña, redondeada, suave y flexible. No tenemos ninguna queja.

Ventajas

Tetina

Contras

Dificultad para encontrar recambios

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil. 

  1. La tetina de respuesta natural solo libera leche cuando los bebés tragan de forma activa. Pueden beber, tragar y respirar con su ritmo natural como en el pecho.