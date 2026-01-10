1 biberón
4 oz/125 ml
Tetina de flujo lento
0-3 m
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.
El biberón ergonómico es fácil de sostener a cualquier ángulo y proporciona la máxima comodidad durante la alimentación. Tanto sus manos como las del bebé no tendrán problemas para agarrarlo.
Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.
4.8
de 5
31
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Alfonsomial
10/01/2026
España
Comprador verificado
Más parecida al pezón
Es la tetina que mejor ha cogido entre todas las que hemos probado, es la que más se parece a un pezón y por eso parece que se adapta mejor.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+
Andalucia
30/01/2023
España
Parte de la promoción
Me gusta lo manejable y ligero que es
Me gusta más esta tetinas, que las otras que tiene Philips, son muy suaves y forma anatómica ideal.
Ventajas
Sin duda el mejor biberón que puedes utilizar los primeros días del bebé
Contras
Nada que añadir en contra de este producto me parece ran maravilloso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+
Druss43
30/01/2023
España
Parte de la promoción
Perfecto
A mi hija le ha gustado mucho, lo ha aceptado a la primera y hasta ahora había demostrado ser bastante exquisita en este tema. El biberón es estilizado para poder cogerlo con facilidad, no es nada pesado. La tetina es pequeña, redondeada, suave y flexible. No tenemos ninguna queja.
Ventajas
Tetina
Contras
Dificultad para encontrar recambios
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
La tetina de respuesta natural solo libera leche cuando los bebés tragan de forma activa. Pueden beber, tragar y respirar con su ritmo natural como en el pecho.