1 biberón
260 ml
Tetina de flujo medio
3-6 m
La abertura de la tetina está diseñada para liberar leche solo cuando el bebé se está alimentando. Puede evitar la pérdida de leche con confianza, ya sea en casa o cuando viaja.
El biberón ergonómico es fácil de sostener a cualquier ángulo y proporciona la máxima comodidad durante la alimentación. Tanto sus manos como las del bebé no tendrán problemas para agarrarlo.
Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.
4.8
de 5
33
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Amoreno13
03/10/2024
España
Comprador verificado
Para mí bebe sus productos los mejores
Después de gastarme más de 100€ en diferentes tipos de biberones y marcar me recomendaron Philips avent, yo en un principio no me interesaba por qué me recordaba a electrodomésticos y por eso no la probé antes, una vez me lo recomendaron mi bebe se engancho al biberonen sin problema y desde ese dia utilizo está marca para todo, pezoneras, biberones, bolsas, sacaleches, chupetes etc. Si tú bebe tiene el mismo problema no dudes en probar
Ventajas
Biberones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY673/82 Biberón AirFree 260ml, deco estrellas, tetina T3
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY673/82 Biberón AirFree 260ml, deco estrellas, tetina T3
chispas230v
20/06/2023
España
Parte de la promoción
Muy buen biberón y muy fácil de usar
Es un muy buen biberón , muy fácil de usar calidad muy buena
Ventajas
Su calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY673/01 Biberón Airfree 260ml, tetina T3, 1m+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY673/01 Biberón Airfree 260ml, tetina T3, 1m+
Miscelaneus
15/06/2023
España
Parte de la promoción
Perfectamente diseñado para anticólicos
Lo probé como una opción diferente a los que tenía y mantiene las prestaciones anticólicos, pero es mas facil de usar y lavar porque tiene menos piezas. El bebé se adapto muuuuy rápido además.
Ventajas
Anticólicos, facil de usar y limpiar
Contras
Demasiado alto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY673/01 Biberón Airfree 260ml, tetina T3, 1m+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY673/01 Biberón Airfree 260ml, tetina T3, 1m+
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
La tetina de respuesta natural solo libera leche cuando los bebés tragan de forma activa. Pueden beber, tragar y respirar con su ritmo natural como en el pecho.