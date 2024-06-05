4 biberones
260 ml
Tetina Flow 2
1 m+
Nuestra exclusiva abertura AirFree está diseñada para extraer el aire de la tetina y mantenerla llena de leche. Incluso cuando el biberón está en posición horizontal, la tetina se mantiene llena, para que su bebé pueda alimentarse en posición erguida. La alimentación en posición erguida puede ayudar a reducir el reflujo y facilitar la digestión*. Los biberones anticólicos de Philips Avent se pueden utilizar con o sin abertura AirFree
La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita la contracción de esta, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.
Puede alimentar cómodamente a su bebé utilizando biberones Philips Avent con o sin abertura AirFree. La abertura AirFree es compatible con todos nuestros biberones anticólicos Philips Avent.
4.9
de 5
34
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Magut
05/06/2024
México
Empleado de Philips
La mejor opción para bebés
[Employee of philipsglobal] Es un kit que no debe faltar en la pañalera de una mamá primeriza
Ventajas
Diseño para oestias especificas de los bebés
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY703 Biberones anticólicos con abertura AirFree
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY703 Biberones anticólicos con abertura AirFree
Magut
05/06/2024
México
Empleado de Philips
Los indispensables para los bebés!
[Employee of philipsglobal] Incuiria este kit de biberones como regalo basico para mamás primerizas
Ventajas
Diseño de los biberones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY703 Biberones anticólicos con abertura AirFree
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY703 Biberones anticólicos con abertura AirFree
Pau tips
31/05/2024
México
Bebes
Es un producto muy práctico además que la variedad es muy buena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY703 Biberones anticólicos con abertura AirFree
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY703 Biberones anticólicos con abertura AirFree
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
A las dos semanas de vida, los bebés alimentados con un biberón Philips Avent presentaron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche en comparación con los bebés alimentados con otro biberón de la competencia.
El 80 % de las mamás coincidieron en que “mi bebé experimentó menos problemas de alimentación” en una prueba a nivel domiciliario con 144 madres en los EE. UU. en el 2017
Nuestra exclusiva abertura AirFree está diseñada para ayudar a su bebé a tragar menos aire mientras bebe, ya que mantiene la tetina llena de leche cuando se alimenta. La reducción de la cantidad de aire que ingiere el bebé ayuda con problemas de alimentación comunes como los cólicos, el reflujo y los gases.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos son causados, en parte, por tragar aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto, irritabilidad, gases y regurgitaciones.