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  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
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Philips AventBiberones anticólicos con abertura AirFree

SCY703/14

4.9
| (34) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
Nuestra exclusiva abertura AirFree está diseñada para sacar el aire de la tetina y mantenerla llena de leche, incluso cuando el biberón está en posición horizontal. La disminución de la cantidad de aire que ingiere el bebé ayuda a reducir los problemas de alimentación habituales, como los cólicos, el reflujo y los gases.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*

  • 4 biberones

  • 260 ml

  • Tetina Flow 2

  • 1 m+

Diseñado para mantener la tetina llena de leche y evitar la ingesta de aire

Diseñado para mantener la tetina llena de leche y evitar la ingesta de aire

Nuestra exclusiva abertura AirFree está diseñada para extraer el aire de la tetina y mantenerla llena de leche. Incluso cuando el biberón está en posición horizontal, la tetina se mantiene llena, para que su bebé pueda alimentarse en posición erguida. La alimentación en posición erguida puede ayudar a reducir el reflujo y facilitar la digestión*. Los biberones anticólicos de Philips Avent se pueden utilizar con o sin abertura AirFree

Agarre seguro: tetina diseñada para no contraerse

Agarre seguro: tetina diseñada para no contraerse

La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita la contracción de esta, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.

Los biberones anticólicos se pueden utilizar con o sin abertura

Los biberones anticólicos se pueden utilizar con o sin abertura

Puede alimentar cómodamente a su bebé utilizando biberones Philips Avent con o sin abertura AirFree. La abertura AirFree es compatible con todos nuestros biberones anticólicos Philips Avent.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

34

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

05/06/2024

México

México

Empleado de Philips

La mejor opción para bebés

[Employee of philipsglobal] Es un kit que no debe faltar en la pañalera de una mamá primeriza

Ventajas

Diseño para oestias especificas de los bebés

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY703 Biberones anticólicos con abertura AirFree

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY703 Biberones anticólicos con abertura AirFree

05/06/2024

México

México

Empleado de Philips

Los indispensables para los bebés!

[Employee of philipsglobal] Incuiria este kit de biberones como regalo basico para mamás primerizas

Ventajas

Diseño de los biberones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY703 Biberones anticólicos con abertura AirFree

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY703 Biberones anticólicos con abertura AirFree

31/05/2024

México

México

Bebes

Es un producto muy práctico además que la variedad es muy buena

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY703 Biberones anticólicos con abertura AirFree

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY703 Biberones anticólicos con abertura AirFree

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil. 

  1. A las dos semanas de vida, los bebés alimentados con un biberón Philips Avent presentaron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche en comparación con los bebés alimentados con otro biberón de la competencia.

  2. El 80 % de las mamás coincidieron en que “mi bebé experimentó menos problemas de alimentación” en una prueba a nivel domiciliario con 144 madres en los EE. UU. en el 2017

  3. Nuestra exclusiva abertura AirFree está diseñada para ayudar a su bebé a tragar menos aire mientras bebe, ya que mantiene la tetina llena de leche cuando se alimenta. La reducción de la cantidad de aire que ingiere el bebé ayuda con problemas de alimentación comunes como los cólicos, el reflujo y los gases.

  4. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos son causados, en parte, por tragar aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto, irritabilidad, gases y regurgitaciones.