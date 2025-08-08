4 piezas
Flow 4
6 m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para evitar que el aire llegue a la pancita de su bebé, y así reducir los cólicos y las molestias*. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para que el aire entre en el biberón y así evitar la acumulación de vacío, y lo dirige hacia la parte posterior del biberón. Mantiene el aire alejado de la pancita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y las molestias.
La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita la contracción de esta, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.
El diseño de la tetina evita que esta se contraiga, para un cierre seguro y una alimentación ininterrumpida.
5.0
de 5
4
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
ZZAY
08/08/2025
México
Parte de la promoción
Empleado de Philips
MUY BUENOS PARA LA BOQUITA DEL BEBE
[Employee of philipsglobal] Me gustaron mucho por que mi bebe puede succionar sin tronar la boquita como en otras mamilas y duerme muy bien, no hay manera que le puedan dar colicos.
Ventajas
CERO COLICOS
Contras
NADA EN CONTRA
Esta reseña se realizó para SCY764 Tetina anticólicos
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MA22SG
05/08/2025
México
Parte de la promoción
Empleado de Philips
Ayuda contra los colicos
[Employee of philipsglobal] Practicas y una forma segura de evitar los colicos en los pequeños
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY764 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY764 Tetina anticólicos
Magut
23/07/2025
México
Parte de la promoción
Empleado de Philips
El complemento ideal
[Employee of philipsglobal] Es el complemento ideal para evitar colicos en los bebés
Ventajas
Complemento ideal para evotar colicos en los bebés .
Contras
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Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY764 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY764 Tetina anticólicos
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
At 2 weeks of age, babies fed with a Philips Avent bottle showed less colic, and significantly less fussing at night compared to babies fed with another competitor bottle.
Se comprobó que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga y que se produzcan interrupciones en la alimentación e ingestión de aire.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos son causados, en parte, por tragar aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto, irritabilidad, gases y regurgitaciones.