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  • Se ha demostrado clínicamente que reduce cólicos y molestias*
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Philips AventTetina anticólicos

SCY764/04

5
| (4) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Se ha demostrado clínicamente que reduce cólicos y molestias*
Nuestra tetina anticólicos 4 cuenta con una válvula integrada que permite evitar que el aire entre a la pancita del bebé y se recomienda para bebés de seis meses en adelante.
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ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Diseñado para reducir los gases

Se ha demostrado clínicamente que reduce cólicos y molestias*

  • 4 piezas

  • Flow 4

  • 6 m+

Sistema anticólicos comprobado para reducir los cólicos*

Sistema anticólicos comprobado para reducir los cólicos*

Nuestra válvula anticólicos está diseñada para evitar que el aire llegue a la pancita de su bebé, y así reducir los cólicos y las molestias*. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para que el aire entre en el biberón y así evitar la acumulación de vacío, y lo dirige hacia la parte posterior del biberón. Mantiene el aire alejado de la pancita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y las molestias.

La forma de la tetina y la textura acanalada evitan la contracción de esta

La forma de la tetina y la textura acanalada evitan la contracción de esta

La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita la contracción de esta, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.

Tetina diseñada para un agarre seguro

Tetina diseñada para un agarre seguro

El diseño de la tetina evita que esta se contraiga, para un cierre seguro y una alimentación ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

4

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

08/08/2025

México

México

Empleado de Philips

MUY BUENOS PARA LA BOQUITA DEL BEBE

[Employee of philipsglobal] Me gustaron mucho por que mi bebe puede succionar sin tronar la boquita como en otras mamilas y duerme muy bien, no hay manera que le puedan dar colicos.

Ventajas

CERO COLICOS

Contras

NADA EN CONTRA

Esta reseña se realizó para SCY764 Tetina anticólicos

Esta reseña se realizó para SCY764 Tetina anticólicos

05/08/2025

México

México

Empleado de Philips

Ayuda contra los colicos

[Employee of philipsglobal] Practicas y una forma segura de evitar los colicos en los pequeños

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY764 Tetina anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY764 Tetina anticólicos

23/07/2025

México

México

Empleado de Philips

El complemento ideal

[Employee of philipsglobal] Es el complemento ideal para evitar colicos en los bebés

Ventajas

Complemento ideal para evotar colicos en los bebés .

Contras

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY764 Tetina anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY764 Tetina anticólicos

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil. 

  1. At 2 weeks of age, babies fed with a Philips Avent bottle showed less colic, and significantly less fussing at night compared to babies fed with another competitor bottle.

  2. Se comprobó que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga y que se produzcan interrupciones en la alimentación e ingestión de aire.

  3. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos son causados, en parte, por tragar aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto, irritabilidad, gases y regurgitaciones.