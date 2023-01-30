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Philips Avent Natural ResponseBiberón

SCY900/00

4.7
| (30) Opiniones | 96% ha recomendado este producto
Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé
La tetina Natural Response solo libera leche cuando el bebé se ingiere leche activamente. Los bebés pueden alimentarse a su propio ritmo como en el pecho, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y el biberón. Encontrar la tetina correcta es importante. Consulte más detalles a continuación.
Ver todos los beneficios
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en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Una tetina que funciona como un pecho

Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé

  • 1 biberón

  • 4 oz/125 ml

  • Tetina Flow 2

  • 0 m+

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.

Es importante encontrar la tetina correcta

Es importante encontrar la tetina correcta

Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.7

de 5

30

Opiniones

96%

ha recomendado este producto

1

30/01/2023

España

España

El tamaño es ideal para los primeros biberones

Aunque yo no pude alimentar a mi bebé con este biberón, por que me llegaron cuando el bebé tenía 6meses, cambiándole la tetina lo utilizo para darle el agua al bebé.

Ventajas

Ligero y fácil limpieza y tamaño perfecto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+

30/01/2023

España

España

Perfecto

A mi hija le ha gustado mucho, lo ha aceptado a la primera y hasta ahora había demostrado ser bastante exquisita en este tema. El biberón es estilizado para poder cogerlo con facilidad, no es nada pesado. La tetina es pequeña, redondeada, suave y flexible. No tenemos ninguna queja.

Ventajas

Tetina suave y flexible

Contras

Dificultad de encontrar recambios

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+

20/01/2023

España

España

Me encanta tanto para 0-3 meses como para AC

Durante la alimentación complementaria lo hemos utilizado muchísimo ya que a veces si come regular la comida siempre puedes darle un poco de leche al final y con un biberón pequeño vale. En general son los que más usamos. La nueva tetina es un lujo porque el bebé puede respirar tranquilamente, no le sale sin chupar como con las antiguas

Ventajas

Tamaño muy práctico

Contras

Me ha gustado todo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil. 

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE