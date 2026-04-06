Primero de todo, recomiendo este biberón para aquellos padres que como nosotros tenemos las mesitas de noche llenas de cosas y que al ir a coger el biberón por la noche se cae todo porque no se ve, con el aro fluorescente este problema se resuelve. Llevamos unas 4 semanas usando el biberón y la verdad es que bastante bien. El diseño me gusta porque es cómodo de sujetar, no pesa mucho y se ve de buena calidad. Se limpia facilmente. La tetina nos ha ido bien, sobre todo porque el bebé puede ir a su ritmo y no sale la leche sol. Viene con el tamaño "3" que es el intermedio, aunque se pueden conseguir otros tamaños. La sensación es de que la toma es más natural, desde el primer momento aceptó este biberón, permitiendo la lactancia mixta sin problema. Parece que la válvula de aire funciona perfectamente ya que no ha tenido cólicos en este tiempo. Se desmonta fácil y volver a montarlo no tiene complicación, además, se puede usar sin el aro que brilla. En general, me ha parecido un biberón cómodo, práctico y una buena opción.