3 biberones
260 ml
Tetina de flujo medio
3-6 m
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.
Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.
4.8
de 5
64
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
IRENE_7
06/04/2026
España
Parte de la promoción
El biberón que recomendaría a cualquier mamá
Desde que nació mi bebé, una de las cosas que más me preocupaba era encontrar un biberón que realmente le resultara cómodo y que no le causara gases o molestias. Después de probar varios, di con el Philips AVENT y la verdad, ha sido un antes y un después. Lo primero que noté fue lo fácil que le resultó adaptarse. La tetina tiene una forma muy parecida al pecho, así que el cambio entre lactancia y biberón ha sido súper natural, sin rechazos ni dramas. Para mí, eso ya es oro. Además, he notado que traga mucho menos aire, lo que se traduce en menos cólicos (y más tranquilidad para todos en casa). También me encanta lo fácil que es de limpiar; al final, cuando eres madre, cualquier cosa que te ahorre tiempo se agradece muchísimo. Otro punto a favor es que se siente de buena calidad, resistente, y no gotea, que parece una tontería pero evita muchos pequeños desastres. En resumen, si estás buscando un biberón que sea cómodo para tu bebé y práctico para ti, yo lo recomendaría sin dudarlo.
Ventajas
COMODIDAD, NATULARIDAD, CALIDAD
Contras
NADA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberón
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberón
Alinucia
03/04/2026
España
Parte de la promoción
Ideal
Me encanta el biberón Natural Response Nighttime SCY903/81. Es muy cómodo tanto para el bebé como para los padres, especialmente por la noche — ayuda a que la toma sea más tranquila y sin prisas. Además, ya he probado varias veces productos de esta marca y siempre quedo satisfecha con la calidad y el resultado. Se nota que está pensado para el bienestar del bebé.
Ventajas
Flujo natural que se adapta al ritmo del bebé • Ideal para tomas nocturnas — menos molestias y más calma • Diseño cómodo y fácil de sujetar • Material de buena calidad y duradero • Fácil de limpiar
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberón
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberón
Mbh83
01/04/2026
España
Parte de la promoción
Biberón nocturno
Biberón cómodo para tomárselo el bebe solo, fácil agarre y con un aro que se ve en la oscuridad, fácil de encontrar, la tetina si no succiona no sale la leche, a mí bebé le ha gustado.
Ventajas
Se ve por la noche
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberón
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberón
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE