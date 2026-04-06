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Philips AventBiberón de respuesta natural

SCY903/93

4.8
| (64) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé
La tetina de respuesta natural solo libera leche cuando los bebés tragan de forma activa. Pueden beber, tragar y respirar con su ritmo natural como en el pecho, lo que facilita que combinen la alimentación con el pecho y el biberón.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Una tetina que funciona como un pecho

Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé

  • 3 biberones

  • 260 ml

  • Tetina de flujo medio

  • 3-6 m

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.

Diseñado para reducir cólicos y malestares

Diseñado para reducir cólicos y malestares

La válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire alejado de la pancita del bebé durante la alimentación, a fin de ayudar a reducir los cólicos y los malestares.

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Opiniones

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4.8

de 5

64

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

1

06/04/2026

España

España

El biberón que recomendaría a cualquier mamá

Desde que nació mi bebé, una de las cosas que más me preocupaba era encontrar un biberón que realmente le resultara cómodo y que no le causara gases o molestias. Después de probar varios, di con el Philips AVENT y la verdad, ha sido un antes y un después. Lo primero que noté fue lo fácil que le resultó adaptarse. La tetina tiene una forma muy parecida al pecho, así que el cambio entre lactancia y biberón ha sido súper natural, sin rechazos ni dramas. Para mí, eso ya es oro. Además, he notado que traga mucho menos aire, lo que se traduce en menos cólicos (y más tranquilidad para todos en casa). También me encanta lo fácil que es de limpiar; al final, cuando eres madre, cualquier cosa que te ahorre tiempo se agradece muchísimo. Otro punto a favor es que se siente de buena calidad, resistente, y no gotea, que parece una tontería pero evita muchos pequeños desastres. En resumen, si estás buscando un biberón que sea cómodo para tu bebé y práctico para ti, yo lo recomendaría sin dudarlo.

Ventajas

COMODIDAD, NATULARIDAD, CALIDAD

Contras

NADA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberón

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberón

03/04/2026

España

España

Ideal

Me encanta el biberón Natural Response Nighttime SCY903/81. Es muy cómodo tanto para el bebé como para los padres, especialmente por la noche — ayuda a que la toma sea más tranquila y sin prisas. Además, ya he probado varias veces productos de esta marca y siempre quedo satisfecha con la calidad y el resultado. Se nota que está pensado para el bienestar del bebé.

Ventajas

Flujo natural que se adapta al ritmo del bebé • Ideal para tomas nocturnas — menos molestias y más calma • Diseño cómodo y fácil de sujetar • Material de buena calidad y duradero • Fácil de limpiar

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberón

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberón

01/04/2026

España

España

Biberón nocturno

Biberón cómodo para tomárselo el bebe solo, fácil agarre y con un aro que se ve en la oscuridad, fácil de encontrar, la tetina si no succiona no sale la leche, a mí bebé le ha gustado.

Ventajas

Se ve por la noche

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberón

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberón

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil. 

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE