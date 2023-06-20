3 biberones
4 oz/120 ml
Tetina de flujo lento
0-3 m
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.
Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.
4.6
de 5
37
Opiniones
94%
ha recomendado este producto
Tamii37
20/06/2023
España
Parte de la promoción
El diseño es muy bonito y comodo
Es de Cristal. Fácil limpieza y ergonómico para cogerlo. Pesa un poco, eso si. Me gusta que las tetinas no desprenden leche si el bebé no succiona, de esa forma come y traga a su ritmo igual que el pecho, que es lo que supone que imita este tipo de biberón. El medidor va de 10 en 10 ml. Por lo que es fácil saber lo que ha tomado y para preparar el alimento del niño. Lo recomiendo
Ventajas
La tetina
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY930/01 Biberón cristal 120ml, tetina T2
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY930/01 Biberón cristal 120ml, tetina T2
16/06/2023
España
Parte de la promoción
Producto recomendado
Muy contenta con el producto , ideal para el bebe y además muy sencillo para limpiar por las pocas piezas. Uso recomendable para los primeros meses debido a su capacidad 120 ml
Ventajas
Pocas piezas , facil limpieza
Contras
Capacidad , ya que mis hijas en el momento de recibirlo estaban tomando solo un biberon de 120 , para los demás necesitaba más capacidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY930/01 Biberón cristal 120ml, tetina T2
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY930/01 Biberón cristal 120ml, tetina T2
lauryta8
14/06/2023
España
Parte de la promoción
Un producto muy bien pensado
No conocía el producto y realmente me ha encantado por sus funciones. La tetina es muy blandita y de buen material, hace su función y evita cólicos. Creo que además se pueden comprar repuestos a parte por lo que sería un punto a favor. La botella es de cristal, puede parecer peligroso debido a ello pero es un material muy robusto y resistente. Se puede limpiar sin problema. Es justo lo que necesitaba. Realmente lo recomiendo al 100%
Ventajas
El diseño, los materiales, la tetina
Contras
El tamaño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY930/01 Biberón cristal 120ml, tetina T2
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY930/01 Biberón cristal 120ml, tetina T2
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE