3 biberones
8 oz/240 ml
Tetina de flujo medio
3-6 m
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.
Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.
4.5
de 5
37
Opiniones
91%
ha recomendado este producto
Mono24
26/01/2023
España
Parte de la promoción
Gran biberon
El biberón es una pasada, mi bebé no ha tenido ni cólicos ni gases con él.
Ventajas
Sistema anticolicolicos tetina
Contras
El cristal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3
sashah5
19/01/2023
España
Parte de la promoción
buen diseño
la tetina tiene cómo una ranura que deja espacio entre el cristal y la tetina en si que creo que ayuda a que no se trague el aire. Ademas al ser de cristal, me gustan mas que los de plasticos , los veo mas duraderos
Ventajas
se puede limpiar muybien
Contras
es más frágil que los de plástico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3
Nowina10
17/01/2023
España
Parte de la promoción
Muy buen biberón
Estamos ante un biberón de cristal de 240 ml, con tapa y tetina que imita el pecho natural, lo que permite que el bebe sea quien marque los ritmos de comer, tragar, respirar, etc. Trae sistema anti-colicos, no gotea si el bebé no succiona. Es fácil de limpiar y sus materiales son de primera calidad
Ventajas
Es de cristal, anti-colicos, y tetina imitación pecho materno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE