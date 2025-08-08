Tetina de respuesta natural
2 piezas
Tetina de flujo extralento
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.
Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.
5.0
de 5
8
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
ZZAY
08/08/2025
México
Parte de la promoción
Empleado de Philips
MENOS COLICOS PARA MI BEBE
[Employee of philipsglobal] Busnisimas para evitar los colicos en el bebe, eso es buenisimo para el.
Ventajas
CERO COLICOS, CERO PROBLEMAS PARA MI BEBE
Contras
No tengo nada en contra , a mi me ha funcionado muy bien
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY961 Tetina
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY961 Tetina
Magut
23/07/2025
México
Parte de la promoción
Empleado de Philips
Mas natural para los bebés
[Employee of philipsglobal] la innovacion del producto es fabulosa, el bebé acepta de forma natural tomar tetina
Ventajas
Innovación de la tetina , favorece mucho a la adaptacion del bebé
Contras
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Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY961 Tetina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY961 Tetina
Paulita22
15/07/2026
España
Muy recomendable
Estos biberones y sus tetinas son las mejores. Mi bebé no aceptaba otras marcas y esta la aceptó a la primera. Me gusta mucho además que es antiderrames
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY961/02 2 Tetinas T1, flujo muy lento
Date of Use 2026-06-28
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY961/02 2 Tetinas T1, flujo muy lento
Date of Use 2026-06-28
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
En comparación con el empaque anterior.
Según las ventas anuales globales de paquetes de tetinas, utilizando el peso neto del estuche plástico de la tetina.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE.