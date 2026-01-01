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Philips AventTetina de respuesta natural

SCY961/44

Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé

La tetina Natural Response solo libera leche cuando el bebé se ingiere leche activamente. Los bebés pueden alimentarse a su propio ritmo como en el pecho, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y el biberón. Encontrar la tetina correcta es importante. Consulte más detalles a continuación.

Ver todos los beneficios
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en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Una tetina que funciona como un pecho

Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé

  • Tetina de respuesta natural

  • 4 piezas

  • Tetina de flujo extralento

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.

Es importante encontrar la tetina correcta

Es importante encontrar la tetina correcta

Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil. 

  1. En comparación con el empaque anterior.

  2. Según las ventas anuales globales de paquetes de tetinas, utilizando el peso neto del estuche plástico de la tetina.

  3. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE.