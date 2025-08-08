Tetina de respuesta natural
2 piezas
Tetina de flujo lento
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.
Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.
5.0
de 5
6
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
ZZAY
08/08/2025
México
Parte de la promoción
Empleado de Philips
MENOS COLICOS, BEBE CONTENTO
[Employee of philipsglobal] Me encanta que mi bebe no succiona aire y se queda satisfecho.
Ventajas
Este tipo de productos tienen mucho a favor para nuestros pequeños
Contras
Ningun comentario en contra, siempre todo 100% recomendable
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY962 Tetina
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MA22SG
05/08/2025
México
Parte de la promoción
Empleado de Philips
Tranquilidad al Alimentar
[Employee of philipsglobal] Tecnologia que permite al Bebe alimentarse a su propio ritmo de forma segura
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY962 Tetina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY962 Tetina
Magut
23/07/2025
México
Parte de la promoción
Empleado de Philips
Prueba esta nueva tecnología para Bebés
[Employee of philipsglobal] Me encanta la tecnologia de esta nueva tetina , pruebala
Ventajas
Nueva tecnologia y la calidad de lops materiales
Contras
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Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY962 Tetina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY962 Tetina
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
En comparación con el empaque anterior.
Según las ventas anuales globales de paquetes de tetinas, utilizando el peso neto del estuche plástico de la tetina.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE.