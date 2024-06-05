Tetina de respuesta natural
2 piezas
Tetina de flujo medio
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.
La válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire alejado de la pancita del bebé durante la alimentación, a fin de ayudar a reducir los cólicos y los malestares.
5.0
de 5
23
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Magut
05/06/2024
México
Empleado de Philips
Las consentidas de los bebés
[Employee of philipsglobal] Obsequie un par de estas tetinas para bebé prematuro, se adaptaron perfecto a su tamaño.
Ventajas
Diseño y medidas disponibles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963 Tetina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963 Tetina
Pau tips
31/05/2024
México
Bebes
Son algo indispensable porque siempre terminan haciéndose feo las tapas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963 Tetina
Sí, recomiendo este producto
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JECJ
31/05/2024
México
Buen producto
Es una buena compra por su relación precio - calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963 Tetina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963 Tetina
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
En comparación con el empaque anterior.
Según las ventas anuales globales de paquetes de tetinas, utilizando el peso neto del estuche plástico de la tetina.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE.