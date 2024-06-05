Tetina de respuesta natural
2 piezas
Tetina de flujo rápido
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.
La válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire alejado de la pancita del bebé durante la alimentación, a fin de ayudar a reducir los cólicos y los malestares.
4.9
de 5
27
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Magut
05/06/2024
México
Empleado de Philips
Para los bebésa nueva tecnologia no debe faltar!
[Employee of philipsglobal] Obsequie estas tetinas a una mamá primeriza y quedó maravillada con la aceptación del bebé.
Ventajas
Diseño y confianza para el bebé
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964 Tetina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964 Tetina
JECJ
31/05/2024
México
Buen producto
Es una buena compra por su relación precio - calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964 Tetina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964 Tetina
Selaroms
31/05/2024
México
Increíble producto
Es un buen producto y me gustó que si me funcionó para lo que lo buscaba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964 Tetina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964 Tetina
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
En comparación con el empaque anterior.
Según las ventas anuales globales de paquetes de tetinas, utilizando el peso neto del estuche plástico de la tetina.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE.