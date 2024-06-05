ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé
  • Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé
  • Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé
  • Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé
  • Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé
  • Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé
  • Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé
  • Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé
  • Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé
  • Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé
  • Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé
  • Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé
  • Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé
  • Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé

Philips AventTetina de respuesta natural

SCY964/04

4.9
| (27) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé
La tetina de respuesta natural solo libera leche cuando los bebés tragan de forma activa. Pueden beber, tragar y respirar con su ritmo natural como en el pecho, lo que facilita que combinen la alimentación con el pecho y el biberón.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Una tetina que funciona como un pecho

Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé

  • Tetina de respuesta natural

  • 4 piezas

  • Tetina de flujo rápido

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.

Diseñado para reducir cólicos y malestares

Diseñado para reducir cólicos y malestares

La válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire alejado de la pancita del bebé durante la alimentación, a fin de ayudar a reducir los cólicos y los malestares.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

27

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

05/06/2024

México

México

Empleado de Philips

Para los bebésa nueva tecnologia no debe faltar!

[Employee of philipsglobal] Obsequie estas tetinas a una mamá primeriza y quedó maravillada con la aceptación del bebé.

Ventajas

Diseño y confianza para el bebé

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964 Tetina

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964 Tetina

31/05/2024

México

México

Buen producto

Es una buena compra por su relación precio - calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964 Tetina

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964 Tetina

31/05/2024

México

México

Increíble producto

Es un buen producto y me gustó que si me funcionó para lo que lo buscaba

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964 Tetina

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964 Tetina

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil. 

  1. En comparación con el empaque anterior.

  2. Según las ventas anuales globales de paquetes de tetinas, utilizando el peso neto del estuche plástico de la tetina.

  3. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE.