Tetina de respuesta natural
2 piezas
Tetina para alimentos espesos
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.
La válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire alejado de la pancita del bebé durante la alimentación, a fin de ayudar a reducir los cólicos y los malestares.
5.0
de 5
6
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
ZZAY
08/08/2025
México
Parte de la promoción
Empleado de Philips
BEBE CONTENTO SIEMPRE
[Employee of philipsglobal] Muyyy recomendable, ya que tu bebe no sufrira mas de colicos por tetinas sin buena recomendacion
Ventajas
Todo a favor para el uso de este producto
Contras
Nada que decir
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 Tetina
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 Tetina
Magut
04/08/2025
México
Parte de la promoción
Empleado de Philips
Elemental en tu pañalera .
[Employee of philipsglobal] Son ideales para los bebes, Se adaptan facilmente a su uso
Ventajas
El bebé se adapta facilmente a este tito de tetina , no le genera cólicos
Contras
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Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 Tetina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 Tetina
Crizinha
11/12/2024
España
Fantástico
cambié de la tetina 4 a la de flujo espesos cuando mi bebé empezó a tomar papillas y lo ha aceptado muy bien, fácil transición desde las tetinas anteriores. Lo recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
En comparación con el empaque anterior.
Según las ventas anuales globales de paquetes de tetinas, utilizando el peso neto del estuche plástico de la tetina.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE.